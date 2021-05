Luis Nery y Brandon Figueroa prometen "guerra" en la pelea unificadora de las 122 libras

El púgil mexicano Luis Nery, campeón mundial Supergallo CMB, y el estadounidense Brandon Figueroa, monarca AMB, prometieron dar una guerra este sábado en la batalla unificatoria de las 122 libras.

“Pantera” Nery (31-0, 24 KO’s) hará la primera defensa de su corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, que tendrá acceso limitado al público.

“Nosotros simplemente debemos dar una gran pelea este sábado, será una guerra sin cuartel desde el primer round y todos estarán hablando sobre nosotros por mucho tiempo cuando termine", declaró Nery en conferencia de prensa.

En septiembre de 2020, de la mano de Eddy Reynoso, Nery se convirtió en el primer mexicano en conquistar un título mundial durante la pandemia por el Covid-19 al adjudicarse la corona del organismo verde y oro. En su debut en la división, derrotó a su compatriota Aarón Alameda (25-1, 13 KO's).

“Creo que se están dejando llevar por la última pelea que vieron de mí, ya que no tuve un gran entrenamiento, no fue una gran preparación. Ahora estoy con mi antiguo entrenador, Ismael Ramírez, mi poder se va a ver el sábado. No quiero decir nada aquí, pero lo van a ver el sábado, más que nada Brandon que va a pelear conmigo”, aseguró el púgil mexicano.

Mientras que “Rompecorazones” Figueroa (21-0-1, 16 KO’s) declaró que se quedará con los dos cinturones, pues aseguró que Nery es bueno en las 118 libras pero no en las 122.

“Nery se enterará de muchas cosas sobre mí, mi talla definitivamente me ayudará, él nunca ha enfrentado a un rival tan grande y fuerte como yo. Estoy en la mejor condición física de todos en la división de las 122 libras, siento que mucha gente me subestima, pero eso dejará de suceder después del sábado. Vine a dar lo mejor de mí y a llevarme el cinturón a casa”, aseguró el estadounidense de 24 años de edad.

“Sé que él es fuerte, pero la división de las 122 libras es distinta a la de las 118. Lo presionaré y utilizaré todas mis ventajas como mi estatura y mi poder. Lo respeto como rival, esta pelea podría llegar a ser la Pelea del Año”, enfatizó.

