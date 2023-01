Deontay Wilder sobre Andy Ruiz: 'Va a necesitar ayuda adicional para vencerme'

El excampeón de los pesos completos Deontay Wilder habló sobre el boxeador Andy Ruiz y de una posible pelea entre ambos.

En entrevista para ESNews, el estadounidense aseguró que no se siente intimidado por el mexicano.

“Andy es un buen peleador. Me gusta su velocidad, su disposición y su valentía, pero no será suficiente para mí. Va a tener que poner una receta adicional encima de todo lo que nombré. Va a tener que poner algo más porque yo soy el hombre, yo soy ese hombre, por eso me temen. ¿Lo entiendes? Conmigo, va a necesitar ayuda adicional", mencionó el púgil en una entrevista para ESNews.

Cabe mencionar que ninguno de los dos han anunciado su primera pelea del año, lo que aumenta la posibilidad de que tengan un enfrentamiento.

