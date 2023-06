Emanuel Navarrete y Óscar Valdez se enfrentarán por el cinturón junior ligero de la OMB

Tras varios rumores, se confirmó la pelea más esperada del verano en el boxeo mexicano, en donde Emanuel "Vaquero" Navarrete defenderá su corona mundial junior ligero de la OMB ante el exmonarca mundial en dos divisiones, Óscar Valdez. Esta batalla será el 12 de agosto en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona en Estados Unidos.

Un enfrentamiento que podría significar el inicio del próximo clásico del pugilismo mexicano, recordando las rivalidades entre mexicanos que marcaron época como: Marco Antonio Barrera vs Erik Morales, Rubén Olivares vs Jesús Castillo, Francisco Vargas vs Orlando Salido y Rafael Márquez vs Israel Vázquez.

"Emanuel Navarrete y Óscar Valdez son grandes guerreros, y esta pelea está destinada a convertirse en una batalla clásica", dijo el promotor de Top Rank, Bob Arum.

"Los aficionados del boxeo en la Desert Diamond Arena y todos los que estarán viendo por ESPN la van a disfrutar. El ganador de este pleito colocará su nombre en la lista de los grandes púgiles de México. No puedo esperar”, agregó Bob.

La pelea iba a realizarse el tres de febrero de 2023 debido al convenio que tienen ambos peleadores con la empresa Top Rank, sin embargo, en diciembre, Valdez anunció que se alejaría de los cuadriláteros por unos meses a causa de una lesión.

"Obviamente estoy motivado al cien por ciento, ya que Valdez representa todavía un gran riesgo y posiblemente una nueva rivalidad de un mexicano contra un mexicano, como la de Barrera contra Morales", comentó Navarrete.

“El Vaquero” aprovechó este tiempo para medirse ante Liam Wilson, a quien derrotó en el noveno round por nocaut técnico. Por su parte, Óscar regresó al deporte de los puños con una victoria sobre Adam López el pasado 20 de mayo. Siendo estas las últimas peleas antes de su enfrentamiento, en donde uno de los dos podría perder por segunda ocasión en su carrera.

Navarrete, el orgullo de Zumpango, Estado de México, obtuvo su primer su primer cinturón mundial al vencer a Isaac Dogboe por el campeonato junior pluma de la OMB en el 2018. Tuvo cinco defensas antes de ganarle a Rubén Villa por el peso pluma en 2020. En febrero de este año se sumó a una lista élite de campeones mexicanos en tres divisiones junto Morales, Barrera y Chávez, esto tras conseguir el título mundial junior ligero de la OMB.

Valdez representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2018 y Londres 2012. De manera profesional, consiguió el título mundial pluma de la OMB ante Matias Rueda en 2016, teniendo seis defensas exitosas. En 2019 obtuvo la victoria frente a Adam López, coronándose en el peso junior ligero. Su pelea más importante fue contra Miguel Berchelt en febrero de 2021, ganando el cinturón mundial del CMB por la vía del nocaut en el décimo round.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIDE QUE DEJEN DE COMPARARLO CON CANELO