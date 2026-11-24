El británico fue diagnosticado con este padecimiento desde 2015

Tyson Fury, boxeador británico, ha revelado que padece esquizofrenia desde hace más de 10 años. El pugilista de peso pesado declaró recientemente que le diagnosticaron esta enfermedad después de ganar el título mundial ante Wladimir Klitschko.

Fue a través de un documental de Netflix, próximamente ha estrenarse, que decidió abrirse ante el público con su realidad y cómo fue que empezó la situación después de esa pelea.

Regreso de Tyson Fury al boxeo I AP

¿Qué cuenta Tyson Fury?

"No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho”; revela en el clip.

El boxeador cuenta que fue muy complicado asimilar la situación: “La ansiedad me podía. No podía con ella. Entonces fui a ver a una psiquiatra en Londres y me hizo miles de preguntas y taché todas las casillas. Depresión, ansiedad y desorden bipolar”, destacó junto a su esposa.

Tyson Fury como campeón mundial | AP

Tyson Fury destacó la dificultad: "Llegué hasta el punto en el que escuchaba voces en mi cabeza. No podía sentarme y tener una conversación normal porque no paraba de oír voces. No sabía a quién acudir ni qué hacer. Necesitaba ayuda de verdad”.

Tyson Fury y Anthony Joshua en pie

El británico se enfrentará a Anthony Joshua el 11 de diciembre en Cardiff. Después de más de una década de espera, el histórico enfrentamiento entre los dos británicos podría sufrir otro giro inesperado antes de llegar al ring.

Cabe mencionar, que la pelea continúa en pie pese a que surgió la posibilidad de su cancelación, incluso ante el escenario de incertidumbre, los organizadores ya tendrían alternativas para rescatar la función.

De acuerdo con un reporte Mike Coppinger, periodista de The Ring, los organizadores ya trabajarían en alternativas para mantener en pie la cartelera de fin de año. Esto es debido a fricciones entre promotores.