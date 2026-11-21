El Gran Campeón Mexicano reconoció que está cansado después de casi 20 años como comentarista y que desea dedicar más tiempo a su familia

Después de casi 20 años como uno de los rostros más reconocidos de Box Azteca, Julio César Chávez podría estar cerca de cerrar su etapa como comentarista. El histórico excampeón mexicano habló sobre su futuro en la televisora y reconoció que el paso del tiempo lo ha llevado a replantearse sus prioridades personales y profesionales.

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¿Por qué Julio César Chávez contempla dejar Box Azteca?

Desde su incorporación a Azteca Deportes en 2007, el llamado Gran Campeón Mexicano se convirtió en una de las voces habituales de las transmisiones de boxeo. Sin embargo, durante una reciente entrevista en Los Reyes Podcast, el exboxeador reconoció que comienza a contemplar un descanso después de casi dos décadas de trabajo.

Han sido ya casi 20 años ahí en Box Azteca y ya estoy cansado. La neta quiero descansar. Bendito sea Dios, me ha ido muy bien en la vida, pero ya quiero disfrutar más a mis nietos", declaró Chávez.

Julio César Chávez durante un entrenamiento en 1987 | MEXSPORT

El excampeón mundial explicó que su intención de alejarse de las transmisiones está relacionada con el deseo de pasar más tiempo con su familia y disfrutar de una etapa con menos compromisos laborales, luego de una extensa trayectoria dentro y fuera de los cuadriláteros.

No obstante, sus palabras no representan un anuncio oficial de retiro de la televisión, pues no estableció una fecha para abandonar Box Azteca ni confirmó que su decisión esté tomada. Por ahora, su continuidad en las transmisiones permanece en el aire.

Julio César Chávez Jr ha atravesado momentos complicados | MEXSPORT

Julio César Chávez ya había considerado dejar TV Azteca

Esta no es la primera ocasión en que Julio César Chávez manifiesta su intención de poner fin a su participación en las transmisiones deportivas. En octubre de 2024, durante una conversación en el podcast Un Round Más, conducido por Érik Morales, el histórico pugilista también habló sobre la posibilidad de dejar TV Azteca.

En aquella ocasión, el desgaste provocado por los constantes viajes fue uno de los motivos que lo llevaron a considerar su salida de la televisora. Sin embargo, después de aquellas declaraciones, Chávez continuó apareciendo en las transmisiones de Box Azteca.

Su experiencia como excampeón mundial, su conocimiento del boxeo y su estilo directo frente a los micrófonos lo han consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión deportiva mexicana. Ahora, después de casi 20 años en la televisora, el futuro del Gran Campeón Mexicano como comentarista vuelve a estar en duda.