La estadounidense defiende su campeonato indiscutido de peso mosca

La división mosca del boxeo femenil tendrá un nuevo capítulo este 20 de noviembre, cuando Gabriela Fundora suba al cuadrilátero para poner en juego su condición de campeona indiscutida frente a la polaca Jasmina Zapotoczna.

El enfrentamiento se desarrollará en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, y está pactado a 10 asaltos. La contienda será el respaldo principal de la función que tendrá como atractivo estelar el duelo entre Amari Jones y DeAundre Pettus. La transmisión podrá seguirse mediante DAZN, con la pelea de Fundora programada aproximadamente a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién es Gabriela Fundora?

Con apenas 24 años, Fundora ha construido una trayectoria destacada y llegará con un historial invicto de 18 triunfos, 10 de ellos por nocaut. La estadounidense alcanzó la cima de la división en noviembre de 2024, cuando venció a Gabriela Celeste Alaniz para convertirse en campeona indiscutida. Desde aquella conquista ha conseguido defender exitosamente sus títulos y ahora buscará agregar otro resultado positivo a su carrera.

Su presentación más reciente fue en marzo de este año, cuando superó por nocaut técnico a la colombiana Viviana Ruiz Corredor. Aquella victoria representó su cuarto triunfo consecutivo antes del límite, una muestra de la contundencia que ha desarrollado sobre el cuadrilátero. Su estatura de 1.75 metros y su guardia zurda también representan herramientas importantes para controlar la distancia y complicar el trabajo de sus adversarias.

Fundora en el careo con Zapotoczna | CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién es Jasmina Zapotoczna?

En la esquina contraria estará Jasmina Zapotoczna, quien tendrá la oportunidad más importante de su trayectoria profesional. La polaca, radicada en Inglaterra, presenta un récord de 10 victorias y una derrota, sin nocauts, y llegará con la intención de terminar con el invicto de la estadounidense. Aunque no cuenta con la misma experiencia en combates de campeonato mundial, ya ha demostrado capacidad para competir en escenarios importantes.

Uno de sus resultados más destacados fue la conquista del campeonato europeo de peso mosca de la EBU en marzo de 2025, cuando derrotó a Chloe Watson. Posteriormente, defendió su título frente a Justine Lallemand, a quien superó por decisión mayoritaria en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la falta de actividad durante aproximadamente un año será un aspecto que deberá superar ante una rival que atraviesa un buen momento.

Fundora vs Zapotoczna | X:@fandelbox

Las dos boxeadoras cumplieron con el pesaje oficial, por lo que no existen obstáculos para que se dispute el enfrentamiento. Fundora registró 110.4 libras y Zapotoczna detuvo la báscula en 111.2.

Ahora, la estadounidense buscará demostrar nuevamente por qué es la dueña indiscutida de las 112 libras, mientras que la polaca intentará protagonizar la sorpresa de la noche y arrebatarle todos sus campeonatos.