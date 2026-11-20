FTR y The Kasper Brothers unirán fuerzas para enfrentarse a The Young Bucks y Motor City Machine Guns en una lucha de ocho participantes

AEW comenzó a calentar motores para su llegada a Monterrey. Durante el más reciente episodio de Dynamite, la empresa anunció el primer combate para Winter is Coming 2026, especial que se celebrará el próximo 9 de diciembre en la Arena Monterrey y que tendrá como atractivo un enfrentamiento entre cuatro de las parejas más importantes de la compañía.

La lucha pondrá frente a frente a FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Kasper Brothers (Drew y Jacob Kasper) contra The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley), en un combate de ocho luchadores que promete intensidad y grandes movimientos.

¿Cómo se pactó la primera lucha de Winter is Coming en Monterrey?

El enfrentamiento comenzó a tomar forma desde Full Gear 2026, cuando The Kasper Brothers hicieron su aparición sorpresa y atacaron tanto a The Young Bucks como a Motor City Machine Guns. Posteriormente, los hermanos Drew y Jacob tuvieron un careo con FTR, pero en lugar de enfrentarse, terminaron formando una alianza junto a Dax Harwood, Cash Wheeler y Stokely Hathaway.

La situación continuó durante Dynamite, cuando Motor City Machine Guns interrumpió una entrevista de Renee Paquette con The Young Bucks. Chris Sabin y Alex Shelley propusieron a Matt y Nick Jackson unir fuerzas para hacer frente a sus enemigos, con la intención de formar un equipo que denominaron 'Young Guns'.

The Young Bucks, Matt y Nick Jackson, en pelea | INSTAGRAM: @mattjackson13

Los hermanos Jackson aceptaron la propuesta y, más adelante, Stokely Hathaway respondió por el bando contrario, aceptando el desafío y confirmando que el enfrentamiento se realizará en Monterrey durante Winter is Coming.

Además, The Kasper Brothers tuvieron su debut en el ring de AEW durante el mismo programa, donde consiguieron una contundente victoria que comenzó a mostrar el poderío de la nueva dupla de la empresa.

The Young Bucks, Matt y Nick Jackson, en pelea | INSTAGRAM: @mattjackson13

¿Cuándo será AEW Winter is Coming en Monterrey?

La función se llevará a cabo el miércoles 9 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá por primera vez a All Elite Wrestling. La velada contará con una edición especial de Dynamite y las grabaciones de Collision, por lo que los aficionados podrán disfrutar de dos programas en una misma noche.