¡De la perrera a la duela! Los Perros del Mal invaden la Arena Ciudad de México para ver a los Capitanes CDMX

Berto, Ángel Garza, Daga y Karen Petrovic estuvieron presentes en la Arena Ciudad de México para apoyar a Capitanes

Los Perros del Mal llevaron su presencia fuera de los cuadriláteros y aparecieron en la Arena Ciudad de México durante el partido entre Capitanes CDMX y Osceola Magic, correspondiente al Tip-Off Tournament de la NBA G League. La agrupación, integrada por Berto, Ángel Garza, Daga y Karen Petrovic, acudió al encuentro y provocó revuelo entre los aficionados que reconocieron a los actuales Campeones de Tercias de AAA.

Sin embargo, una de las sorpresas de la noche fue la incorporación de Juanjolote, personaje de Capitanes CDMX, a la jauría. Con ello, el equipo capitalino y la agrupación de lucha libre protagonizaron un inesperado cruce entre el basquetbol y la lucha libre mexicana.

Los Perros del Mal estuvieron presentes en la derrota de Capitanes CDMX

La visita de los luchadores se dio durante el encuentro en el que Capitanes recibió a Osceola Magic. El conjunto mexicano cayó por marcador de 95-79 y perdió su invicto como local en el Tip-Off Tournament.

El equipo visitante definió el resultado en la segunda mitad, especialmente durante el último cuarto, en el que consiguió una ventaja de 33-22. David Sloan y Zeke Mayo fueron los mejores anotadores de Capitanes, con 14 puntos cada uno.

Los Perros del Mal en TripleManía 34 | wwe.com

¿Cuándo regresará AAA a la Arena Ciudad de México?

La aparición de Los Perros del Mal también sirvió para anunciar el próximo regreso de AAA a la capital del país. La empresa volverá a la Arena Ciudad de México el 16 de enero de 2027, luego de que su más reciente gran evento en el recinto fuera la segunda noche de Triplemanía 34, celebrada en septiembre de 2026.