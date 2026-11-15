El gigante se llevó la victoria en la lucha estelar del sábado 14 de noviembre

Omos se enfrentó a Pimpinela Escarlata en el combate estelar de la función del sábado 14 de noviembre, en una lucha sin descalificación que terminó con una brutal derrota para la exótica, pese a que tres figuras de la empresa tuvieron que intervenir para frenar al imponente luchador.

La batalla se convirtió en un auténtico caos cuando El Grande Americano, La Parka y Rey Fénix aparecieron para ayudar a Pimpinela. Sin embargo, la intervención de Andrómeda Cosmik impidió que la luchadora consiguiera la cuenta de tres y le abrió el camino a Omos para quedarse con el triunfo.

El Grande Americano, La Parka y Rey Fénix tuvieron que unirse para derribar a Omos

Omos tomó el control de buena parte del combate y estuvo cerca de terminar con Pimpinela Escarlata al preparar un castigo sobre una mesa. Sin embargo, El Grande Americano apareció para detenerlo y comenzó a atacarlo, incluso utilizando su Megacampeonato de AAA.

La intervención provocó que Los Perros del Mal, integrados por Daga, Ángel y Berto, salieran para atacar al enmascarado. La situación se complicó todavía más cuando Omos intentó intervenir, pero recibió un golpe bajo de Daga.

Fue entonces cuando La Parka y Rey Fénix llegaron para respaldar a El Grande Americano y enfrentarse a los integrantes de Los Perros del Mal. Los tres campeones lograron sacar del ring a sus rivales y concentraron sus ataques en el gigante.

El Grande Americano, La Parka y Rey Fénix conectaron un ataque combinado que terminó con Omos atravesando una mesa. Después, La Parka y Fénix remataron con planchas sobre el gigante, quien quedó tendido mientras los tres luchadores se retiraban para continuar el enfrentamiento con Los Perros.

Pimpinela Escarlata reta a Omos en AAA | WWE

Andrómeda Cosmik evitó la victoria de Pimpinela y Omos aprovechó

Con Omos aparentemente fuera de combate, Pimpinela Escarlata regresó al cuadrilátero para buscar la cuenta de tres y quedarse con la victoria. Sin embargo, Andrómeda Cosmik apareció para interrumpir el conteo y atacó a la luchadora con golpes y una patada al rostro.

La distracción permitió que Omos se recuperara y volviera a ponerse de pie. El gigante no desaprovechó la oportunidad y conectó un brutal chokeslam sobre Pimpinela Escarlata para conseguir la cuenta de tres y llevarse el triunfo en el evento estelar.