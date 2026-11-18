Muere miembro del Salón de la Fama de WWE a los 87 años

La figura dejó una huella en las diferentes compañías por las que pasó

El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de William F. Watts, mejor conocido como “Cowboy” Bill Watts, quien murió a los 87 años y era parte del Salón de la Fama de la WWE.

La noticia se dio a conocer luego de que su hijo, Erik Watts, comunicara el deceso al periodista especializado Bill Apter. Su partida representa la pérdida de una de las figuras que dejaron una huella importante tanto arriba del cuadrilátero como detrás de los escritorios.

¿Quién era “Cowboy” Bill Watts?

Watts construyó una carrera que comenzó en 1962 y que lo llevó a competir en distintas empresas y territorios de Estados Unidos y Japón. Su presencia física, fortaleza y estilo de combate directo lo convirtieron en un luchador respetado, pero también en un personaje capaz de despertar reacciones entre los aficionados.

Bajo el sobrenombre de Cowboy, proyectaba una imagen de hombre rudo, dominante y de carácter desafiante, características que lo llevaron a protagonizar rivalidades importantes durante la época territorial.

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria fue su enfrentamiento con Bruno Sammartino por el campeonato mundial de peso completo de la entonces WWWF, hoy WWE. Watts se distinguió por interpretar el papel de antagonista, convirtiéndose en un adversario que generaba rechazo entre el público y elevaba la intensidad de sus combates.

"Cowboy" Bill Watts, exluchador de la WWE | X:@Fightful

Promotor y directivo

Después de poner fin a su etapa como luchador, Cowboy Bill Watts encontró una nueva faceta en la industria y se convirtió en uno de los promotores y directivos más influyentes de la lucha libre estadounidense.

En 1979 adquirió Mid-South Wrestling, organización que posteriormente evolucionó hacia Universal Wrestling Federation (UWF). Desde esa posición impulsó las carreras de figuras como Ted DiBiase, Junkyard Dog, Jim Duggan, The Fabulous Freebirds, Sting y Ultimate Warrior, entre otros talentos que posteriormente alcanzaron reconocimiento internacional.

Luchadores juntos de las primeras épocas de la lucha libre de Estados Unidos | X:@BrianRSolomon

Su influencia también llegó a World Championship Wrestling (WCW), donde en 1992 asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo. Durante su gestión participó en las decisiones administrativas y creativas de la compañía, aunque su permanencia terminó en 1993.

Posteriormente, en 1995, tuvo una breve participación detrás de escena en WWE, colaborando en la planificación de sus programas. Su trayectoria también estuvo estrechamente vinculada con la National Wrestling Alliance (NWA), tanto por su recorrido como competidor como por su trabajo dentro del negocio.

Uno de sus principales legados fue transformar la manera de presentar la lucha libre en televisión. Watts impulsó un formato de programas episódicos, con rivalidades y personajes que evolucionaban semana tras semana, permitiendo que los aficionados siguieran las historias de sus luchadores favoritos. Fue incorporado al Salón de la Fama de WWE en 2009.