¡Con el pie derecho! Bandido derrota a Hangman Adam Page en su debut en el Continental Classic 2026

El mexicano consiguió una victoria de alto calibre ante un dos veces Campeón Mundial de AEW y sumó sus primeros tres puntos en el torneo

Bandido comenzó con el pie derecho su camino en el Continental Classic 2026. El luchador mexicano tuvo un debut soñado en el prestigioso torneo, luego de derrotar a 'Hangman' Adam Page en el combate estelar de Dynamite, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y mandar un mensaje al resto de los participantes.

No fue una victoria cualquiera para el representante mexicano, pues enfrente tuvo a uno de los nombres más importantes de la empresa: un dos veces Campeón Mundial de AEW. Con este resultado, Bandido consiguió un triunfo de gran relevancia que podría marcar el rumbo de su participación en la competencia.

Bandido supera a Hangman Adam Page en un combate de alto calibre

El enfrentamiento tuvo un ingrediente especial, ya que ambos luchadores habían compartido equipo recientemente. En Full Gear, Bandido y Hangman Adam Page formaron parte del conjunto que perdió el Campeonato Mundial de Tríos de AEW, pero esta vez tuvieron que dejar de lado su alianza para buscar los primeros puntos del Continental Classic.

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La contienda fue intensa y los dos gladiadores tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo. Page buscó imponer su experiencia y peligrosidad, mientras que el mexicano recurrió a su velocidad, agilidad y repertorio aéreo para complicarle las cosas a su adversario.

En los momentos decisivos, Hangman intentó conectar su característico Buckshot Lariat, pero Bandido logró contrarrestar el ataque y encontró la oportunidad para tomar el control del enfrentamiento.

El mexicano terminó por imponerse después de conectar su 21 Plex, movimiento con el que consiguió la cuenta de tres y selló una de las victorias más importantes de su carrera en AEW.

¿Cómo queda Bandido en el Continental Classic 2026?

Con este resultado, Bandido sumó tres unidades en la Liga Azul y comenzó su participación con una ventaja importante sobre sus rivales. El mexicano comparte sector con Hangman Adam Page, Jay White, Brody King, Ricochet y Daniel Garcia, por lo que todavía tendrá que enfrentar a varios nombres de primer nivel.