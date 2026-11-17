El oriundo de Torreón será parte de la Liga Azul en uno de los torneos más importantes de All Elite Wrestling

All Elite Wrestling (AEW) presentó oficialmente a los 12 participantes del Continental Classic 2026, uno de los torneos más importantes de su calendario que tendrá inicio este 18 de noviembre y tendrá su desenlace el 19 de diciembre, durante Worlds End, competición que reunirá a varias de sus principales figuras durante las próximas semanas. Entre los nombres confirmados destaca Bandido, quien será el único representante mexicano en la competencia.

El luchador de México formará parte de la Liga Azul, donde tendrá que medirse ante figuras como Jay White, Hangman Adam Page, Brody King, Ricochet y Daniel Garcia. Por su parte, la Liga Dorada contará con Jon Moxley, actual campeón Continental, quien buscará defender su lugar en lo más alto de la empresa.

Recordar que Winter is Coming será celebrado el 9 de diciembre en la Arena Monterrey, donde se verá la actividad de la 4.ª jornada de uno de los torneos más emblemáticos de la compañía en el tiempo reciente.

¿Quiénes son los participantes del Continental Classic 2026?

La empresa estadounidense dividió a los 12 competidores en dos grupos de seis luchadores, que disputarán una fase de todos contra todos para conseguir su clasificación a las rondas finales.

Liga Dorada (Gold League):

Jon Moxley

Tommaso Ciampa

"Speedball" Mike Bailey

Nick Wayne

Kevin Knight

Orange Cassidy

Liga Azul (Blue League):

Jay White

Bandido

Brody King

Hangman Adam Page

Ricochet

Daniel Garcia

Continental Classic | AEW

Bandido, el único mexicano en el torneo de AEW

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Bandido, quien tendrá la responsabilidad de representar a México en una competencia que reúne a algunos de los mejores talentos de All Elite Wrestling.

El enmascarado tendrá una prueba complicada en la Liga Azul, pues compartirá grupo con luchadores de la talla de Jay White, Hangman Adam Page y Brody King. Incluso, estos últimos tres tienen un ingrediente adicional: recientemente compartieron equipo como The Good, The Bad y The Ugly, por lo que ahora tendrán que enfrentarse entre sí.

Bandido llega a esta competencia con importantes credenciales, pues es una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional y actual Campeón Mundial de Ring of Honor (ROH), siendo el luchador que más tiempo ha ostentado el cinturón en la historia de la compañía. Su participación también representa una oportunidad para demostrar su nivel en uno de los escenarios más exigentes de AEW.

Bandido retiene su título | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo funciona el Continental Classic?

La competencia se disputa bajo un formato de todos contra todos. Cada luchador se enfrenta a los otros cinco integrantes de su grupo y suma puntos dependiendo del resultado: tres unidades por victoria, una por empate y ninguna por derrota.

Los encuentros tienen un límite de 20 minutos y no se permite la presencia de luchadores en ringside, con el objetivo de evitar interferencias externas.

Al concluir la fase de grupos, los dos mejores de cada liga avanzarán a las Semifinales, donde el primer lugar de una división se enfrentará al segundo de la otra. Los ganadores disputarán la final por el Campeonato Continental de AEW.

Jon Moxley llegará como campeón defensor, después de conquistar la edición de 2025, mientras que Bandido buscará aprovechar esta oportunidad para dejar en alto el nombre de México.