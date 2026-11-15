¡KeMalito se roba el show en AEW Full Gear! Revivió icónico momento ante The Cut

KeMalito se roba el show en AEW Full Gear | AEW

El integrante de los Death Riders apareció en Anarchy in the Arena para atacar a la Mercedes Moné

KeMalito hizo una aparición sorpresa durante AEW Full Gear 2026, donde intervino en la lucha Anarchy in the Arena para ayudar a los Death Riders y a The Conglomeration frente a The Cut, equipo liderado por Jay White.

El luchador mexicano apareció cuando Mercedes Moné, interrumpió el combate para atacar a Jon Moxley. De pronto, las luces de la arena se apagaron y Kemalito hizo su entrada para sorprender a la campeona y equilibrar las fuerzas.

KeMalito revivió un momento histórico

La aparición de Kemalito fue uno de los momentos más llamativos de la contienda.

El integrante de los Death Riders no dudó en lanzarse contra Mercedes Moné y consiguió sacarla de la acción con una huracarrana, provocando la reacción de los aficionados.

KeMalito hará su debut con el Consejo Mundial de Lucha Libre | TWITTER: @kemalitocmll

Sin embargo, su intervención no terminó ahí.

KeMalito también participó en el enfrentamiento contra Shane Taylor Promotions, incluso conectó un 619 sobre Shane Taylor, demostrando que estaba dispuesto a respaldar a sus compañeros en medio del caos.

Pero hubo una escena que llamó especialmente la atención de los aficionados mexicanos: Kemalito volvió a protagonizar una secuencia que recordó uno de los momentos más icónicos de su trayectoria, cuando fue pateado y salió volando desde el filo del ring, recordando el legendario momento que tuvo KeMonito en 2008.

KeMonito, enmascarado del CMLL | CMLL

The Cut derrotó a los Death Riders y The Conglomeration