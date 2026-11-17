Luto en el boxeo; muere Lee Reeves a los 31 años tras pasar tres meses en coma por un nocaut

El pugilista irlandés no pudo superar las lesiones cerebrales que sufrió durante un combate ante Gary Cully en agosto

El mundo del boxeo está de luto tras confirmarse la muerte de Lee Reeves, peleador irlandés que falleció a los 31 años después de permanecer más de tres meses en coma.

El deportista perdió la vida el lunes 16 de noviembre, luego de luchar por su recuperación desde el pasado verano, cuando sufrió un brutal nocaut durante una función en Dublín.

La promotora Queensberry Promotions confirmó el fallecimiento y expresó su tristeza por la pérdida del boxeador, a quien describió como un deportista de enorme talento, además de un ejemplo y una inspiración para su comunidad.

Lee Reeves durante una sesión de pesaje | Especial

¿Qué le pasó a Lee Reeves durante su última pelea?

El accidente ocurrió el 1 de agosto de 2026, cuando Reeves enfrentó a su compatriota Gary Cully en el 3Arena de Dublín, en un combate de peso superligero por el título celta vacante de la Junta de Boxeo de Irlanda. El enfrentamiento llegó hasta el décimo asalto, cuando el irlandés cayó en dos ocasiones tras recibir los golpes de su rival.

Después del nocaut, Reeves perdió el conocimiento y tuvo que ser retirado del cuadrilátero en camilla para recibir atención médica de emergencia. Fue trasladado al hospital en estado crítico, donde los médicos detectaron una grave lesión cerebral y tuvieron que someterlo a una intervención quirúrgica.

Desde entonces permaneció en coma inducido y, aunque llegó a presentar algunas señales de mejoría, no consiguió recuperarse de las lesiones. Durante el fin de semana previo a su muerte contrajo una infección que complicó su condición médica y terminó por arrebatarle la vida.

¿Quién era Lee Reeves y cuál era su récord como boxeador?

Reeves nació en Limerick, Irlanda, y comenzó su carrera profesional en noviembre de 2018. Durante su trayectoria disputó 18 combates, con un balance de 16 victorias, 11 de ellas por nocaut, y solamente dos derrotas; además, antes de convertirse en profesional consiguió cinco campeonatos nacionales de boxeo amateur.

Conmoción en el boxeo por la muerte de Lee Reeves | Especial