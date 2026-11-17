El mundo del boxeo se encuentra sorprendido por la situación de Jorge Linares, excampeón mundial venezolano que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas. El propio pugilista dio a conocer lo sucedido mediante una publicación en su cuenta de X.
Diego Pacheco pierde invicto y frena sus posibilidades de enfrentar al Canelo Álvarez
¿Qué dijo Jorge Linares sobre su detención por ICE?
“Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”, escribió el venezolano el domingo 15 de noviembre, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron su detención.
La situación también fue confirmada por Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien manifestó su respaldo al excampeón y aseguró que ya existe asistencia legal para atender su situación migratoria.
“Puedo confirmar que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial de la AMB, está bajo custodia de ICE. Abogados de inmigración están atendiendo su caso y estoy en contacto constante con su familia”, expresó Mendoza.
¿Quién es Jorge Linares y cuál fue su trayectoria en el boxeo?
Conocido como ‘El Niño de Oro’, Linares es uno de los referentes del boxeo venezolano y consiguió campeonatos mundiales en tres divisiones: peso pluma, superpluma y ligero. Durante su trayectoria protagonizó importantes combates internacionales, entre ellos el enfrentamiento contra Vasiliy Lomachenko en 2018.
El venezolano se retiró del boxeo profesional en octubre de 2023, después de perder ante el británico Jack Catterall. Terminó su carrera con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut y nueve derrotas, y actualmente figura entre los candidatos para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en la Clase 2027.