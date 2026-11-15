Diego Pacheco pierde invicto y frena sus posibilidades de enfrentar al Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense cayó de forma inesperada ante Darius Fulghum

El norteamericano Diego Pacheco se ha quedado con casi nulas posibilidades de poder tener un combate con Saúl "Canelo" Álvarez luego de derrota inesperada sufrida a manos de Darius Fulghum en Carson, California.

Y es que, el estadounidense terminó por caer por decisión unánime 115-112, 115-112 y 114-113, tras 12 rounds, para dejar su marca 26-1 (19KO) y ser destronado de los título Plata supermediano del CMB y el Internacional de la OMB.

¿Por qué aspiraba a enfrentar al Canelo Álvarez?

Pacheco se encontraba rankeado en el primer puesto del organismo, incluso tenía grandes posibilidades de enfrentar al mexicano, por encima de Lester Martínez, debido a que también Eddie Hear, promotor de Diego, cuenta con una gran relación con el tapatío y se aventuraba con un posible combate.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo

¿Cuáles son los posibles rivales para el Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez no peleará contra Lester Martínez, quien era el peleador mandatario por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego recuperar el cetro ante Christian Mbilli.

Elías Quijada reveló recientemente en exclusiva para RÉCORD que el boxeador guatemalteco no es del agrado del Team Canelo y buscará la revancha con Terence Crawford. Asimismo resaltó que se busca una pelea con Dimitry Bivol en 2027.

Canelo Álvarez celebra su victoria ante Christian Mbilli | AFP

El otro nombre que suena con fuerza es el de Willy Hutchinson, un boxeador escocés de 28 años, nacido en Carstairs, Escocia, que compite en la división de peso semipesado (175 libras).

Tiene un récord profesional de 21 victorias, dos derrotas y 14 nocauts, además de una efectividad de 66.6% de triunfos por la vía rápida. Además de que ocupa el segundo lugar del ranking semipesado de Transnational Boxing Rankings Board (TBRB) y recientemente consiguió el cinturón mundial del CMB al derrotar por decisión unánime a Joshua Buatsi.

Incluso, Eddy Reynoso, reconoció que Hutchinson es una posibilidad para el mexicano durante una entrevista con ESPN KnockOut. Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, el británico.