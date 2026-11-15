¿Quién es Willy Hutchinson? El británico que suena para enfrentar al Canelo Álvarez proximamente

El nombre del escocés comenzó a tomar fuerza y podría desplazar a Lester Martínez como una de las principales opciones para enfrentar al mexicano

Después de recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Christian Mbilli, Canelo comienza a definir su próximo compromiso. Aunque Lester Martínez, campeón interino de las 168 libras, aparecía como una posibilidad, Willy Hutchinson surgió como una alternativa para el regreso del mexicano a las 175 libras.

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¿Quién es Willy Hutchinson y cuál es su récord profesional?

Willy Hutchinson es un boxeador escocés de 28 años, nacido en Carstairs, Escocia, que compite en la división de peso semipesado (175 libras). Tiene un récord profesional de 21 victorias, dos derrotas y 14 nocauts, además de una efectividad de 66.6% de triunfos por la vía rápida.

Canelo Álvarez celebra su victoria ante Christian Mbilli | AFP

Su posición también lo convierte en un rival atractivo: ocupa el segundo lugar del ranking semipesado de Transnational Boxing Rankings Board (TBRB) y recientemente consiguió el cinturón mundial del CMB al derrotar por decisión unánime a Joshua Buatsi, el pasado 7 de noviembre.

¿Por qué Willy Hutchinson podría enfrentar al Canelo?

Canelo ante Billy Joe Saunders en mayo de 2021 | IG canelo

El entrenador y representante de Álvarez, Eddy Reynoso, reconoció que Hutchinson es una posibilidad para el mexicano durante una entrevista con ESPN KnockOut. Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, el británico