“Está bien que hablen, pero yo tengo a mi gallo”: Eddy Reynoso manda mensaje a Osleys Iglesias y Willy Hutchinson

El entrenador del pugilista aseguró que el Canelo es más que los peleadores que están en busca del reto

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a estar en el centro de atención, ahora gracias a su mánager, Eddy Reynoso, quien dio mucho de qué hablar luego de realizar unas polémicas declaraciones sobre Osleys Iglesias y Willy Hutchinson, principales retadores del pugilista tapatío, pues aseguró que no representan un reto mayor.

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¿Qué dijo Eddy Reynoso?

Luego de que se hablara mucho sobre los posibles rivales de Canelo tras derrotar a Christian Mbilli en Arabia Saudita, Reynoso respondió a los comentarios que ponen al mexicano como posible perdedor de un futuro combate. El entrenador aseguró que nunca ha tocado la lona y que todos han hablado antes de tiempo.

Todos dicen lo mismo y nadie lo ha llevado a la lona jamás y hemos peleado ante peleadores consagrados que ya son Salón de la Fama o van a entrar. Está bien que hablen, pero yo tengo a mi gallo y estoy listo para el que sea”, declaró el entrenador.

Canelo junto a su entrenador Eddy Reynoso | IG Canelo

¿Qué dijeron Hutchinson e Iglesias?

El peleador Willy Hutchinson fue uno de los primeros en dar su opinión una vez que se supo que estaba en la baraja de candidatos para enfrentar a Canelo. El púgil de nacionalidad inglesa aseguró no solo que podría vencer al mexicano, sino que también declaró que, aunque Canelo fue un buen boxeador, su tiempo ya había llegado a su fin.

Canelo Álvarez y su colección envidiable | Captura

Solo me interesa vencer a este hombre, está subiendo a mi peso y tiene 40 años. Le daría a Canelo una lección de boxeo. Es un gran pugilista, increíble, pero creo que su tiempo se ha agotado”, confesó en una plática con el pódcast The 505.

Por su parte, a diferencia de Hutchinson, en el caso de Iglesias la situación fue diferente, pues quien se encargó de hablar sobre una posible pelea fue su mánager, Rafael Climent, quien aseguró que el cubano cuenta con las condiciones físicas y técnicas para sorprender a Canelo.

Canelo Álvarez celebra su victoria ante Christian Mbilli | AFP

Canelo, enfocado en lo suyo

Mientras su entrenador y los posibles rivales se enfrascan en un intercambio de declaraciones, el púgil, fiel a su estilo, ha permanecido en silencio. Incluso, recientemente publicó un video suyo entrenando con la canción ‘Olivia la Flaka’, de Tito Doble P y Natanael Cano, artistas que ya han sido vistos junto a Saúl.