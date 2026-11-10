El hijo de la leyenda confirmó que existe la posibilidad de enfrentar a su compatriota el próximo año, en un combate que se disputaría en peso crucero

Julio César Chávez Jr. podría tener un compromiso de alto calibre en su próximo regreso al cuadrilátero. El sinaloense reveló que existen conversaciones para enfrentar a Gilberto 'Zurdo' Ramírez durante 2027, en un combate entre dos mexicanos que buscarían protagonismo en la división crucero.

Podría interesarte Box Eddy Reynoso no descarta una pelea mandatoria por el título supermediano del CMB entre Canelo y Lester Martínez

Durante una charla con Elías Quijada, en el marco de la Convención 2026 del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en Acapulco, el excampeón mundial reconoció que el enfrentamiento está entre las posibilidades que analiza para el próximo año.

"Está esa pelea en pláticas con el Zurdo, hay probabilidades de pelear con el Zurdo y esa es una de las peleas que estamos viendo el próximo año", expresó Chávez Jr.

Chávez Jr apuntaba a ser la cara del boxeo mexicano | IMAGO7

Chávez Jr. y Zurdo Ramírez podrían encontrarse en peso crucero

La posible pelea tendría lugar en las 200 libras, categoría en la que Chávez Jr., ha desarrollado su actividad durante los últimos tres años y en la que pretende mantenerse.

Para Ramírez representaría la oportunidad de buscar una nueva etapa después de perder sus campeonatos crucero de la AMB y la OMB.

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP

El Zurdo cayó ante David Benavidez el pasado mes de mayo, resultado con el que dejó vacantes sus cinturones y colocó su récord profesional en 48 victorias y dos derrotas. Ahora, un enfrentamiento ante Chávez Jr., podría convertirse en una alternativa para regresar a los primeros planos.

Chávez Jr. considera que su hermano Omar no está listo para Canelo

Por otra parte, el hijo de la leyenda también fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hermano Omar Chávez consiga una oportunidad frente a Saúl 'Canelo' Álvarez. Aunque manifestó que siempre respaldará a su familiar, reconoció que no considera conveniente que ese combate se concrete.

Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero | MEXSPORT