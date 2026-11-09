Pitbull Cruz asegura tener el poder físico y mental para seguir en la élite del boxeo: "voy a seguir callando bocas"

El pugilista aseguró en entrevista con RÉCORD que tiene la fortaleza física y mental para seguir entre los mejores boxeadores mexicanos y responder a sus críticos

Isaac 'Pitbull' Cruz tiene claro que todavía le queda mucho por demostrar dentro del cuadrilátero. El pugilista mexicano aseguró que cuenta con la fortaleza física y mental necesaria para mantenerse entre los principales exponentes del boxeo nacional, además de reiterar que seguirá trabajando para responder a las críticas con actuaciones sobre el ring.

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En entrevista con Andrés Quijada, colaborador de RÉCORD, el capitalino habló sobre las exigencias que enfrenta en su carrera profesional y la responsabilidad de continuar protagonizando grandes combates. Lejos de mostrarse preocupado por los cuestionamientos hacia su desempeño, el Pitbull dejó claro que su principal objetivo es seguir ofreciendo peleas de calidad a los aficionados.

"Yo voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta hoy en día, que es seguir trabajando para dar grandes peleas a ustedes, los fanáticos, seguir callando bocas de mucha gente. Nosotros vamos a seguir trabajando para dar grandes peleas, ya depende de la gente si nos da el mérito o no, nosotros vamos a seguir concentrados en nuestro trabajo", expresó Cruz.

Pitbull Cruz boxeador mexicano | ESPECIAL

Pitbull Cruz asegura estar preparado para seguir entre los mejores del boxeo mexicano

A sus 28 años, Isaac Cruz considera que todavía tiene las condiciones necesarias para competir al máximo nivel, por lo que no contempla bajar la intensidad de su preparación. El pugilista mexicano reconoció la responsabilidad que representa mantenerse entre los nombres más importantes del boxeo nacional y aseguró que está listo para asumir nuevos desafíos.

"Creo que tengo la stamina, tengo el poder físico y mental para poder hacerle frente a esa gran responsabilidad", declaró el capitalino, quien destacó la importancia de combinar la resistencia física con la fortaleza psicológica para afrontar las exigencias de su carrera.

El Pitbull también dejó abierta la posibilidad de protagonizar nuevos enfrentamientos contra figuras importantes de su división, incluyendo una eventual revancha ante Gervonta Davis. Aunque reconoció que concretar un segundo combate contra el estadounidense representa un escenario incierto, aseguró que no dudaría en aceptar la oportunidad si llegara a presentarse.

´Pitbull' Cruz previo a una pelea | ESPECIAL

¿Pitbull Cruz buscará una revancha contra Gervonta Davis?

"Buscar una revancha con Davis sería un volado, es algo inestable, pero bueno, cuando llegue la oportunidad no la pensaría", comentó Cruz sobre la posibilidad de volver a enfrentar al estadounidense, quien lo derrotó por decisión unánime en diciembre de 2021. Sin embargo, el mexicano aclaró que su interés no se limita a un solo rival, pues también busca participar en otros combates importantes.

Finalmente, el boxeador habló sobre la máscara que utiliza como parte de su imagen, un elemento que se ha convertido en uno de sus distintivos. "Fue algo que salió de nuestra mente, una idea que tuvimos y la pudimos llevar a cabo".