¿Canelo Álvarez se retira en 2029? Filtran fecha y sede del posible último combate del boxeador mexicano

El periodista Mike Coppinger resaltó el plan del Team de cara a un 'last dance'

El retiro de Saúl "Canelo" Álvarez de los encordados se acerca y ahora todo apunta que habría fecha y sede para ese último combate de uno de los últimos grandes boxeadores que ha dado México.

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El periodista Mike Coppinger reveló algunos detalles entre ellos, que sería entre 2029 y 2030 con el nuevo estadio del Atlas como sedes, este evento rompería el listón para inaugurar el inmueble.

"Hay un nuevo estadio que están construyendo (en Guadalajara) y están explorando la posibilidad de que la pelea de despedida de Canelo sea quizás el primer evento del nuevo inmueble en algún punto de noviembre de 2029 y marzo de 2030", destaca.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo

Recientemente, el conjunto rojinegro presentó el proyecto de lo que será su nuevo estadio, mismo que llegará en el 2030 y que promete ser uno de los más modernos de toda la Liga MX.

Canelo y su vínculo con Atlas

Cabe mencionar, que el propio boxeador apareció en un video transmitido durante la presentación oficial del proyecto del nuevo estadio de los Rojinegros, equipo del que es aficionado.

Durante el evento, el pugilista tapatío manifestó su interés llevar a cabo una pelea en la nueva casa del conjunto rojinegro, de hecho, el boxeador reveló su interés de inaugural el inmueble.

Entrada de Canelo Álvarez en Arabia Saudita | AFP

¿Canelo Álvarez tiene claro cuándo se retirará?

Esto toma mayor fuerza después de en una entrevista con Izquierdazo, el boxeador ha considerado modificar el calendario que anteriormente tenía contemplado para su retiro.

En lugar de poner fin a su trayectoria alrededor de 2028, como se había planteado inicialmente, la nueva fecha le permitiría buscar una coincidencia entre su despedida y la apertura del recinto rojinegro.