Camila Zamorano retiene el cetro átomo del CMB y vislumbra el salto de división

La campeona de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo defendió su cinturón por cuarta ocasión

La boxeadora mexicana Camila 'La Magnífica' Zamorano consiguió una nueva victoria en su carrera profesional al derrotar por decisión unánime a Brenda 'Hormiguita' Balderas y conservar el campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pugilista sonorense defendió por cuarta ocasión su cinturón y mantuvo su récord invicto, aunque después del combate dejó abierta la posibilidad de abandonar las 102 libras para competir en una nueva división.

Las tarjetas de los jueces favorecieron a la campeona de Hermosillo con puntuaciones de 98-92, 98-92 y 100-90, resultado que confirmó su triunfo por decisión unánime. Con este resultado, 'La Magnífica' elevó su marca profesional a 16 victorias, una de ellas por nocaut, sin conocer todavía la derrota.

Camila Zamorano tras vencer a Brenda Balderas por decisión unánime | CAPTURA

Así fue la victoria de Camila Zamorano

Desde los primeros asaltos, Camila Zamorano utilizó su alcance y estatura para establecer condiciones sobre el cuadrilátero. La sonorense recurrió al jab de izquierda para mantener la distancia y dificultar que Brenda Balderas pudiera acercarse lo suficiente para conectar sus golpes a la zona del cuerpo.

Pese a las dificultades, Zamorano recuperó la iniciativa en la recta final del combate. Antes de concluir el octavo asalto, conectó un gancho de izquierda al hígado que consiguió estremecer a Balderas.

En los dos últimos episodios, la campeona volvió a encontrar espacios para conectar combinaciones de golpes ascendentes y ganchos, con los que logró contener los intentos de reacción de su rival. Después de diez rounds, los jueces entregaron tarjetas favorables a la pugilista mexicana, quien conservó su campeonato mundial.

Camila Zamorano previo a empezar un combate de boxeo | INSTAGRAM

Camila Zamorano contempla subir a las 105 libras

Después de conseguir su cuarta defensa del campeonato mundial de peso átomo, Camila Zamorano habló sobre las dificultades que representó el enfrentamiento ante Brenda Balderas y la preparación que realizó para llegar en condiciones a la pelea.

"Sabíamos que la pelea iba a ser así. Vimos cómo venía la rival, una guerrera que siempre va al frente. Hicimos una gran preparación en el gimnasio y afortunadamente se dio el resultado. La clave fue no dejar de tirar y meter los golpes con fuerza", con ESPN KnockOut

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de cambiar de división. La boxeadora mexicana reconoció que mantener el límite de las 102 libras representa cada vez una mayor dificultad debido a su desarrollo físico.

"Tengo pensado subir de categoría; la verdad me cuesta dar el peso y ya me afecta un poco bajar a esta división".