El boxeador era originario de Sonora y ostentaba el título de la Fecombox

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar “Patroncito” Cortez, joven pugilista originario de Sonora que perdió la vida a los 20 años, cuando comenzaba a abrirse camino dentro del profesionalismo.

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La noticia provocó numerosas muestras de tristeza entre entrenadores, promotores, compañeros y aficionados, quienes lamentaron la partida de un peleador que tenía un futuro prometedor sobre el cuadrilátero. Hasta el momento, las circunstancias que provocaron su muerte no han sido reveladas, por lo que se desconocen las causas de su fallecimiento.

Una de las primeras reacciones llegó por parte de Coliseo Promotions, promotora que acompañó buena parte de su trayectoria profesional y que publicó un mensaje para despedir al joven sonorense. A través de sus redes sociales, la empresa expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de recordar la pasión que Cortez sentía por el boxeo y la alegría que transmitía tanto arriba como abajo del ring.

La joven promesa del boxeo Patroncito Cortez | X:@primiciainftv

¿Quién era Óscar "Patroncito" Cortez?

Óscar Cortez nació en Hermosillo, creció en Nogales, ciudad con la que mantenía un fuerte vínculo y a la que consideraba su verdadero hogar. Antes de dar el salto al profesionalismo, también consiguió destacar en el terreno amateur, donde se coronó campeón de los Juegos Nacionales CONADE 2023 en la categoría de los 60 kilogramos.

Aquella experiencia, conseguida cuando tenía apenas 17 años, fue parte del camino que lo llevó a tomar la decisión de perseguir una carrera profesional y buscar un lugar entre los mejores de su división.

¿Cómo iba la carrera del "Patroncito"?

El “Patroncito” había conseguido construir un historial que lo colocaba entre los prospectos interesantes del boxeo sonorense. Su récord profesional terminó con ocho victorias, un empate y ninguna derrota, además de cuatro triunfos conseguidos por la vía del nocaut, en una carrera que comenzó en agosto de 2024 y que, en poco más de dos años, ya le había permitido conquistar un campeonato.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó el 21 de febrero de 2026, cuando enfrentó a Luis “Sismo” Corona por el campeonato de peso ligero de la Fecombox, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Óscar "Patroncito" Cortez con los guantes | X:@lavozdelpitic

La contienda se celebró en el Palenque de la Expogan, en Hermosillo, donde Cortez consiguió imponerse por decisión unánime para quedarse con el cinturón. Aquella victoria representó un paso importante en sus aspiraciones deportivas, pues además de conquistar su primer campeonato, logró superar a un rival que también llegaba invicto al enfrentamiento.