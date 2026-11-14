El boxeador panameño se impuso al mexicano después de 10 asaltos y conquistó los títulos WBC FECARBOX y WBA Continental Américas

El boxeador panameño José 'El Magnífico' Núñez consiguió una importante victoria frente al mexicano Bryan 'Niño Maravilla' Flores, luego de imponerse por decisión unánime en una pelea disputada este viernes 13 de noviembre en el County Coliseum de El Paso, Texas.

Después de 10 asaltos, Núñez se llevó el triunfo con tarjetas de 97-93, 97-93 y 96-94, resultados que reflejaron la ventaja conseguida por el panameño a lo largo del enfrentamiento. Con esta victoria, conquistó los campeonatos WBC FECARBOX y WBA Continental Américas de la división superligero.

José 'El Magnífico' Núñez, boxeador panameño | @boxingscene

El combate comenzó con un primer episodio de estudio, en el que ambos pugilistas buscaron encontrar espacios para conectar sus golpes. Núñez mostró sus primeras combinaciones durante el segundo asalto, mientras que Flores intentó responder para mantenerse dentro de la pelea.

Para el tercer episodio, El Magnífico consiguió conectar golpes importantes sobre el mexicano, quien continuó intercambiando ataques. La intensidad se mantuvo durante el cuarto y quinto asalto, con momentos favorables para ambos boxeadores, aunque el panameño comenzó a establecer una ligera ventaja.

José 'El Magnífico' Núñez, boxeador panameño | @boxingscene

José Núñez impuso condiciones ante Bryan Flores en Texas

Durante el sexto asalto, Bryan Flores incrementó su actividad ofensiva y consiguió conectar más golpes, mientras que Núñez tuvo dificultades para responder con la misma efectividad. Sin embargo, el panameño recuperó terreno en los siguientes episodios y mantuvo la pelea abierta.

El octavo round comenzó con una mejor actuación del mexicano, pero Núñez logró cerrar el episodio con mayor efectividad. En el noveno, Flores recibió un cabezazo que provocó dos interrupciones del combate, aunque ambos pugilistas pudieron continuar hasta completar los 10 asaltos.

¿Cómo quedaron las tarjetas de José Núñez vs Bryan Flores?

Los jueces determinaron la victoria de José Núñez por decisión unánime con puntuaciones de 97-93, 97-93 y 96-94, lo que permitió al panameño conquistar dos campeonatos regionales del peso superligero y sumar otro resultado positivo a su trayectoria profesional.