El peleador de Baja California se repuso tras su derrota a mediados de año

Luis 'Pantera' Nery volvió a la senda del triunfo y lo hizo en plan grande. El peleador de Baja California tuvo una exhibición de poder y contundencia para imponerse ante Francisco 'Pacman' Rodríguez por nocaut técnico en el combate coestelar en la cartelera de la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea se celebró en el Grandstand en la Arena GNP Seguros y aunque está a un mes de cumplir los 32 años de edad, el púgil tijuanense despejó cualquier duda sobre su vigencia. Nery mejoró su récord profesional a 38 victorias (28 por la vía rápida) y tres derrotas, logrando un desquite vital para sus aspiraciones inmediatas.

Así fue la victoria de 'Pantera' Nery sobre 'Pacman' Rodríguez

La estrategia del tijuanense fue clara: paciencia, calma, medir distancias y estudiar a su oponente. A la larga, su mesura le dio frutos y en un descuido aprovechó para descargar su zurda recta de manera implacable sobre el rostro de su rival, al cual mandó a la lona y encendió las alarmas en la esquina contraria.

Luis 'Pantera' Nery en su pelea contra Francisco Rodríguez | CAPTURA DE PANTALLA

A partir de ese momento, Nery controló el combate con una serie de combinaciones fluidas de jabs, upers y ganchos al hígado. Rodríguez, por su parte, trató de sobreponerse al castigo apoyándose en el amarre durante el segundo asalto. No obstante, su desgaste físico fue evidente por lo que su esquina, ante la superioridad del rival, tiró la toalla antes del inicio del tercer asalto.

¿Qué representó la victoria para Luis Nery?

Este triunfo marca un punto de inflexión para el bajacaliforniano. quien venía de una amarga derrota en junio frente al filipino John Riel Casimero. Por ello, esta fue una victoria que le permite mantenerse en la élite del boxeo internacional, a pesar de que su rival tuvo poco tiempo para prepararse, ya que llegó como reemplazo de Sem Japet Enano, quien declinó participar.