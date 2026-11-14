Rubén 'El Pollito' Aguilar protagonizó una victoria contundente frente al argentino Guido Schramm

El boxeador mexicano Rubén 'El Pollito' Aguilar protagonizó una victoria contundente frente al argentino Guido Schramm, a quien derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto para conservar el campeonato latino de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate estuvo marcado por múltiples caídas y un desenlace que provocó distintas reacciones entre los aficionados en redes sociales.

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El enfrentamiento comenzó con intensidad, pues ambos peleadores visitaron la lona durante el primer asalto. Sin embargo, Aguilar logró recuperarse y terminó por imponer sus condiciones ante el argentino, quien no pudo resistir los ataques del mexicano durante el tercer episodio.

La definición llegó después de que El Pollito mandara a la lona a Schramm en tres ocasiones durante el tercer round, situación que obligó al réferi a detener el enfrentamiento.

Rubén 'El Pollito' Aguilar, boxeador mexicano | @LoMejorDelBoxeo

Rubén Aguilar noquea a Guido Schramm y mantiene su invicto

El triunfo permitió que Rubén Aguilar mejorara su récord profesional a 25 victorias, ningún descalabro y un empate, con 22 triunfos conseguidos por la vía del nocaut. Los números reflejan la capacidad de definición del mexicano, quien volvió a resolver un enfrentamiento antes de que se completaran los asaltos pactados.

Por su parte, Guido Schramm llegó al combate con una marca de 17 victorias, cinco derrotas y tres empates, además de 10 nocauts. El argentino consiguió derribar a su rival durante el primer episodio, pero no pudo mantener la ventaja y terminó siendo superado por los golpes del campeón.

Rubén 'El Pollito' Aguilar, boxeador mexicano | @marcegon318

Redes sociales reaccionan al nocaut del mexicano sobre el argentino

Las imágenes del combate comenzaron a circular en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron al nocaut del mexicano. "No entiendo por qué los argentinos siguen retando a mexicanos en box. En esta semana ya noquearon a dos más. Son pura trompa nada más", escribió un usuario en X, haciendo referencia a los enfrentamientos entre boxeadores de ambos países.