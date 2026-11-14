El boxeador mexicano Rubén 'El Pollito' Aguilar protagonizó una victoria contundente frente al argentino Guido Schramm, a quien derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto para conservar el campeonato latino de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate estuvo marcado por múltiples caídas y un desenlace que provocó distintas reacciones entre los aficionados en redes sociales.
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El enfrentamiento comenzó con intensidad, pues ambos peleadores visitaron la lona durante el primer asalto. Sin embargo, Aguilar logró recuperarse y terminó por imponer sus condiciones ante el argentino, quien no pudo resistir los ataques del mexicano durante el tercer episodio.
La definición llegó después de que El Pollito mandara a la lona a Schramm en tres ocasiones durante el tercer round, situación que obligó al réferi a detener el enfrentamiento.
Rubén Aguilar noquea a Guido Schramm y mantiene su invicto
El triunfo permitió que Rubén Aguilar mejorara su récord profesional a 25 victorias, ningún descalabro y un empate, con 22 triunfos conseguidos por la vía del nocaut. Los números reflejan la capacidad de definición del mexicano, quien volvió a resolver un enfrentamiento antes de que se completaran los asaltos pactados.
Por su parte, Guido Schramm llegó al combate con una marca de 17 victorias, cinco derrotas y tres empates, además de 10 nocauts. El argentino consiguió derribar a su rival durante el primer episodio, pero no pudo mantener la ventaja y terminó siendo superado por los golpes del campeón.
Redes sociales reaccionan al nocaut del mexicano sobre el argentino
Las imágenes del combate comenzaron a circular en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron al nocaut del mexicano. "No entiendo por qué los argentinos siguen retando a mexicanos en box. En esta semana ya noquearon a dos más. Son pura trompa nada más", escribió un usuario en X, haciendo referencia a los enfrentamientos entre boxeadores de ambos países.
Otros seguidores reaccionaron con burlas hacia el argentino, mientras que algunos destacaron la intensidad del enfrentamiento. "Dos derribos en la ronda inicial, ¿y luego tres más en la tercera? Eso es locura absoluta", se lee en otro comentario.