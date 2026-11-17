Julio César Chávez Jr. advierte que México no tiene un sucesor de Canelo Álvarez: "no hay muchas opciones"

El excampeón mundial aseguró que el boxeo mexicano atraviesa un momento complicado

Julio César Chávez Jr. aseguró que el boxeo mexicano todavía no cuenta con una figura capaz de ocupar el lugar de Saúl 'Canelo' Álvarez cuando el multicampeón mundial decida retirarse de los cuadriláteros. El pugilista sinaloense reconoció que México continúa produciendo campeones, aunque consideró que actualmente existen pocas opciones para convertirse en el próximo gran referente del deporte nacional.

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Durante su participación en la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebrada en Acapulco, el excampeón mundial de peso mediano habló sobre el futuro del pugilismo mexicano y las dificultades para encontrar a un peleador que consiga el reconocimiento deportivo y mediático alcanzado por Canelo Álvarez durante su trayectoria profesional.

"Salen buenos campeones con regularidad, pero pugilistas con la dimensión de Canelo surgen tal vez cada cuatro o cinco años. En este momento el panorama es reducido. Se confiaba mucho en el Vaquero Navarrete y acaba de tropezar; la realidad es que no hay muchas opciones disponibles", declaró Chávez Jr., quien enfrentó a Álvarez en 2017 y perdió por decisión unánime.

Canelo es nuevo campeón supermediano del CMB | AFP

¿Quién podría reemplazar a Canelo Álvarez como referente del boxeo mexicano?

Al ser cuestionado sobre los posibles sucesores del tapatío, Julio César Chávez Jr. mencionó a Rafael 'Divino' Espinoza como una de las principales alternativas. El actual campeón mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se mantiene invicto y destaca por sus características físicas, especialmente por su estatura de 1.85 metros dentro de la división de las 126 libras.

Sin embargo, el sinaloense también expresó algunas reservas sobre el estilo de Espinoza. Aunque reconoció que el campeón mundial atraviesa un momento importante y se mantiene como uno de los peleadores mexicanos más consistentes, admitió que su forma de boxear no termina de convencerlo, pese a considerarlo una de las opciones más sólidas del panorama nacional.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

Otro de los nombres que apareció durante su análisis fue Emanuel 'Vaquero' Navarrete, quien sufrió una derrota frente al estadounidense O'Shaquie Foster el pasado 24 de octubre en San Antonio, Texas. El mexicano perdió por decisión unánime después de visitar la lona en dos ocasiones, resultado que también significó la pérdida de sus títulos superpluma de la OMB y la FIB.

La derrota de Navarrete representó un nuevo obstáculo para uno de los boxeadores mexicanos que habían sido considerados entre los posibles referentes de la disciplina. A sus 31 años, el peleador originario de San Juan Zitlaltepec enfrenta una nueva etapa de su carrera, mientras el boxeo nacional continúa buscando figuras capaces de mantener su presencia en las principales carteleras internacionales.

"Vaquero" Navarrete vs "Sugar" Núñez | IG: matchroomboxing

¿Cuándo se retirará Canelo Álvarez del boxeo profesional?

El futuro del boxeo mexicano también está relacionado con los planes de retiro de Saúl Álvarez, quien podría disputar su última pelea entre finales de 2029 y principios de 2030. Entre los escenarios contemplados para su despedida se encuentra la posibilidad de realizar el combate en el nuevo estadio del Atlas, en Guadalajara, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha ni la sede.