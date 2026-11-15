Jason Moloney derrota al mexicano Andrés Terán en Arabia Saudita y frena su racha de victorias

El boxeador Tricolor terminó con una racha de 11 combates sin perder

El boxeo mexicano sufrió un nuevo revés en territorio internacional luego de que Andrés Terán cayera frente al australiano Jason Moloney por decisión unánime, en un combate celebrado este 14 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

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La pelea, pactada a 10 asaltos en la división gallo, formó parte de la cartelera Zuffa Boxing 13, donde el pugilista mexicano buscaba dar un golpe de autoridad ante un excampeón mundial. Sin embargo, los jueces terminaron favoreciendo al australiano, quien se llevó las tarjetas por 99-91, 98-92 y 97-93.

¿Cómo fue la pelea?

Desde los primeros episodios, Moloney hizo valer su experiencia y capacidad técnica para controlar las acciones. El australiano de 35 años apostó por la movilidad, los desplazamientos y las combinaciones rápidas para evitar que Terán pudiera establecer su ritmo de pelea.

El mexicano intentó acortar las distancias y presionar a su adversario, pero encontró dificultades para conectar de manera constante ante un rival que supo administrar los espacios y responder con velocidad.

Andrés Terán cae ante Moloney en Arabia Saudita | X:@thevenueriyadh

Uno de los momentos más destacados para Terán llegó durante el cuarto asalto, cuando consiguió conectar un uppercut de derecha que alcanzó a lastimar y marcar el rostro de Moloney.

El sonorense también encontró oportunidades para castigar al cuerpo, especialmente durante el séptimo episodio, cuando conectó un par de ganchos de izquierda que parecieron incomodar al australiano. No obstante, esos momentos de ofensiva no fueron suficientes para cambiar el rumbo de una contienda que favorecía al excampeón mundial.

Moloney recuperó el control mediante combinaciones cortas y un manejo inteligente de la distancia. Terán intentó aumentar la presión durante el último round, consciente de que necesitaba una actuación contundente para aspirar a revertir las tarjetas, por lo que buscó conectar golpes de poder y arrinconar a su rival. Aunque consiguió encontrar algunos espacios, el australiano respondió con precisión y logró mantenerse fuera de peligro hasta escuchar la campana final.

Andrés Terán en el careo con Moloney | X:AlGritoDeKOt

Se acabó la racha de Andrés Terán