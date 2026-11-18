El exboxeador será premiado este noviembre con el Victory Prize uniéndose a figuras como Hugo Sánchez y Lorena Ochoa

Julio César Chávez será uno de los grandes protagonistas del Victory Prize 2026, luego de que se anunciara que recibirá el Premio Leyenda, el máximo reconocimiento de esta ceremonia dedicada a los deportistas mexicanos. El histórico exboxeador se sumará a una lista de figuras que han recibido esta distinción, entre las que se encuentran Hugo Sánchez y Lorena Ochoa.

El anuncio se realizó el pasado 10 de noviembre, junto con la presentación de los 55 nominados que competirán en las 11 categorías de la edición 2026. Entre los deportistas que aparecen en las listas destacan Isaac del Toro, Osmar Olvera, Yareli Acevedo, Charlyn Corral, Julián Quiñones, Gilberto Mora y Donovan Carrillo, quienes forman parte de distintas ternas.

La elección de Julio César Chávez para recibir el Premio Leyenda representa un reconocimiento a su trayectoria en el boxeo profesional. El llamado 'César del Boxeo' conquistó campeonatos mundiales en tres divisiones, acumuló 107 victorias como profesional y mantuvo una racha de casi 14 años y 90 peleas sin conocer la derrota. Además, ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2011.

Con este reconocimiento, Chávez se unirá a Hugo Sánchez, quien recibió el Premio Leyenda en 2024, y Lorena Ochoa, distinguida en 2025. De esta manera, el exboxeador será tan sólo la tercera personalidad en recibir este galardón desde la creación de la premiación.

Julio César Chávez durante una clase masiva de box | IMAGO 7

Nominados en el Victory Prize 2026

Una de las categorías que concentra la atención de esta edición es Ídolo Deportivo del Año, en la que aparecen cinco representantes de distintas disciplinas. Isaac del Toro, Yareli Acevedo, Julián Quiñones, Osmar Olvera y Charlyn Corral competirán por el reconocimiento.

Del Toro, quien obtuvo este premio en 2025, vuelve a figurar entre los nominados para la edición de 2026. Además, el ciclista mexicano también aparece en la categoría La Conversación del Año, al igual que Julián Quiñones, quien cuenta con dos nominaciones.

Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

¿Cuándo y dónde será la gala del Victory Prize 2026?La ceremonia de premiación se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el FCO Action Hall, en Jardín Santa Fe, Ciudad de México. Durante el evento se reconocerá a los ganadores de las 11 categorías, además de entregar el Premio Leyenda a Julio César Chávez.

Esta edición reúne representantes de disciplinas como ciclismo, futbol, clavados, boxeo, remo, taekwondo, golf, paraatletismo, basquetbol, beisbol, artes marciales mixtas y flag football, entre otras.