Gallo Estrada venció a Cuadras y retuvo el título Supermosca del CMB

Después de una gran batalla de box, Juan Francisco Estrada derrotó por nocaut técnico en el round 11 de la pelea de revancha a Carlos Cuadras para retener su título Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Después de dos caídas y una combinación de golpes, el réferi detuvo el combate a falta de 35 segundos para que finalizara el penúltimo asalto con el que "Gallo" Estrada selló su segundo triunfo ante "Príncipe" Cuadras.

"La verdad que me preparé para ganar contundentemente, pensé que iba a tumbarlo pero no que ganaría por nocaut, pero gracias a Dios se dio por esta vía. Me sorprendió en el tercer round con la caída y es por eso que empecé a apretar un poquito, pero la verdad que fue una gran pelea y también lo felicito a él por esa gran pelea", mencionó "Gallo" (41-3-0, 28 KO's) tras la victoria.

Su primer combate, en 2017, fue muy cerrado y terminó definiéndose gracias a una potente derecha que conectó el "Gallo" en el décimo asalto que mandó a la lona al "Príncipe".

"La verdad es que no me quedo con nada, hice lo mejor que pude, me agarró, me sorprendió con un buen golpe y ni modo, así es el boxeo, con un golpe puede cambiar toda la pelea y me fui a la lona", expuso Cuadras (39-4-1, 27 KO's).

Estrada deberá hacer su defensa mandatoria ante el exmonarca del orbe, el tailandés Wisaksil Wangek, mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai (49-5-1, 42 KO's).

"Yo estoy puesto, la verdad que sería una trilogía muy buena (ante Cuadras), ojalá primero Dios se dé pronto. Sin embargo quiero la pelea unificatoria contra Román González o contra otro campeón", declaró "Gallo", quien es superviviente de Covid-19.