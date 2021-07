Gustavo Melo, el coach y nutriólogo detrás de famosos campeones como 'Barbie' Juárez

Las hermanas Mariana y Lourdes Juárez suben al encordado luciendo un físico de primer nivel, fruto de meses de preparación y sobre todo de mucha disciplina. Detrás de ese trabajo y casi a la sombra está Gustavo Melo, su preparador y nutriólogo, quien deja a ambas pugilistas en condiciones optimas para sus peleas.

Oriundo de Chihuahua, Melo presume una agenda de clientes muy reconocida, encabezada por las hermanas Juárez, así como el Campeón Nacional de FECOMBOX, Alejandro 'Pájaro' Dávila, Sergio Basáñez, Oka Giner, Minnie West, Paola Fernández, Olga Miranda, entre muchos otros deportistas y celebridades.

Aunque no exista una medalla para condecorar el trabajo que hace Gustavo Melo, él sabe que las victorias en el ring de sus clientes, también son suyas.

“Cuando Lourdes (Juárez) ganó el título mundial en diciembre, pues me sentí súper emocionado porque fui parte de su proceso de preparación. La gente solo ve la pelea, pero no saben de todas las personas que estamos detrás de esa victoria”, dijo el nutriológo en entrevista con RÉCORD.

Pese a sus múltiples maestrías en nutrición en las Universidades de Alicante y Barcelona, Melo está sorprendido con la disciplina que encontró en la 'Barbie' Juárez, quien a sus 41 años sigue manteniendo un excelente estado físico. La disciplina que tiene la pugilista ha sentado la vara muy alta con el resto de sus clientes.

“Una vez que llevas a alguien como la Barbie Juárez, lo demás se te hace fácil. Si puedes llevar a un boxeador a que de el peso, mantenerlo con energía, no deshidratarlo, que tenga una pelea y gane, ya lo demás es demasiado fácil a comparación del resto (de clientes)”, menciono Melo.

“Lamentablemente no todos tienen la misma disciplina de la Barbie en hacer una dieta y comer bien y no les gusta, pero es la única manera que hay”, añadió.

Con los actores es una situación totalmente diferentes y es que él mismo confiesa que hay temporadas en las que muchos de sus clientes se desaparecen y vuelven a aparecer de un momento a otro para sus distintos proyectos.

“Los actores, por ejemplo, cuando traen proyecto o van a empezar uno es que te llaman porque se quieren poner super bien para su trabajo. La verdad es que son muy disciplinados, pero una vez que termina su proyecto se olvidan un poquito de la alimentación”, comentó el nutriólgoo con más de siete años de experiencia.

“A veces pasa mucho eso con los actores, no me buscan tres meses y luego les avisan que empiezan un proyecto en un mes y están super pegados, me buscan y son super disciplinados, pasa el trabajo y otra vez de desaparecen”, mencionó entre risas.

