Jaime Munguía niega que ‘Canelo’ Álvarez lo ‘dejara vivir’: “No pudo noquear a Berlanga”

A unos cuantos días para que Jaime Munguía vuelva a subir al cuadrilátero luego de sufrir la primera derrota de su carrera a manos del ‘Canelo’, el joven pugilista mexicano señala como una falta de respeto las declaraciones de Saúl Álvarez en donde asegura que ‘ lo dejó vivir’.

A Jaime Munguía no le sentaron bien las declaraciones de ‘Canelo’ Álvarez y a pesar de que el combate fue hace ya casi cinco meses, Munguía responde a Saúl y señala que todo es falso, además de que recalca que en su más reciente pelea, ‘Canelo’ fue incapaz de noquear a Edgar Berlanga.

"La verdad, para mí, eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo. Que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga", declaró Jaime Munguía.

Esta polémica entre Munguía y ‘Canelo’ se originó durante el round 12 de su combate, en donde Saúl Álvarez conecta con fuerza a Jaime y da la impresión que este comienza a tambalearse, pero en lugar de buscar el nocaut, ‘Canelo’ abraza a su rival y el combate termina con ambos pugilistas de pie.

Posterior a la pelea Álvarez declaró: "Me gustó, disfruté mucho esa pelea, por eso no lo quise terminar a Munguía”, que fue lo que finalmente molestó a Munguía.

