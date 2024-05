Jaime Munguía 'se burla' tras pelea entre Canelo y de la Hoya: 'No entendí ni ma..'

A pesar de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía este sábado en la T-Mobile Arena, pareciera que el tapatío se verá las caras con Oscar de la Hoya, quien en conferencia de prensa aprovechó para responder algunas críticas.

Tras los comentarios del promotor, Canelo casi se va a los golpes con quien fuera su promotor por alrededor de una década. Ante esta situación, el retador, Munguía, dio su punto de vista con respecto al incidente reconociendo que no entendió que sucedió.

En entrevista con TV Azteca, Jaime Munguía aceptó que el incidente entre Canelo y de la Hoya ayudó para el espectáculo previo al enfrentamiento entre peleadores mexicanos, pero aseguró que él no se involucra en dicha situación.

“La verdad, no entendí ni madres, no supe ni qué se dijeron. Creo que fue una buena conferencia, yo siempre respeto a mis rivales, pero arriba del ring es otra cosa. A mí no me afecta (pleitos ajenos), es bueno para el espectáculo. Los que tendremos los reflectores el sábado somos Canelo y yo”, reveló el tijuanense.

Munguía ahora buscará arrebatarle el título indiscutido al Canelo Álvarez y así continuar con su récord invicto en su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:CANELO ÁLVAREZ SE DESLINDA DE VETO A DAVID FAITELSON EN SU PELEA ANTE JAIME MUNGUÍA