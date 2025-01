Jaime Munguía termina polémica con emotivo mensaje al réferi 'Don José'

Jaime Munguía, peleador mexicano, volvió a los reflectores tras caer en su más reciente combate ante el francés, Bruno Surace, esta vez para defender y agradecer al réferi de esa contienda.

Munguía l CRÉDITO X:jaimemunguia15

EL ‘Tatanka’ salió a la defensa de José Ramírez, quien según algunos seguidores difundieron que el entorno del boxeador intentó truncar la carrera del réferi por aquella pelea.

“Quiero decir a todos que he visto muchos comentarios negativos que por mi culpa han pasado muchas cosas con su carrera de réferi, pero no es verdad, gracias a él estamos con salud, decirles que no pasa nada”, destacó el pugilista en redes sociales,

Munguía mandó un mensaje de agradecimiento: “Agradecido siempre por el trabajo de Don Jose, ya que ha estado conmigo en el ring desde que yo era peleador amateur y ahora en mi última pelea que no tuvo el resultado deseado”.

Munguía termina polémica l CRÉDITO X:jaimemunguia15

En el mismo video habló ‘Don José’: “Gracias Jaime por la oportunidad de aclarar todo, fue una pelea dura y una derrota dolorosa, pero primero está tu salud e integridad para que puedas seguir tu carrera”.

Asimismo le dio las buenas vibras de cara a sus siguientes combate con la ayuda divina: “Que Dios te bendiga y a seguir luchando”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALAN PULIDO REGRESARÁ A CHIVAS; LLEGARÁ EN COMPRA DEFINITIVA