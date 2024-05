Jaime Munguía sobre el upper de 'Canelo' Álvarez: 'Me sorprendió, pero no me lastimó'

Jaime Munguía reconoció su derrota por decisión unánime ante Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas en una pelea por los títulos de peso supermediano. A pesar de ser sorprendido por un uppercut del tapatío, Munguía negó haberse sentido lastimado.

"La verdad que nunca con el upper nunca me sentí lastimado, más que nada me sorprendió, pero lastimado pues no". También admitió que la experiencia fue un factor importante en el combate: "La verdad creo que voy a seguir trabajando fuerte, ha sido buena experiencia. La verdad que empecé muy bien, me pesó la propia experiencia pero bueno, vamos a seguir trabajando".

Munguía señaló haber conectado algunos golpes al cuerpo de Álvarez y afirmó haberlo lastimado, aunque sin mayores consecuencias. "Creo que lo agarré con unos golpes al cuerpo, sí lo lastimé, entonces bueno, no fue para más, pero sí lo lastimé".

A pesar de la derrota, enfatizó que 'Canelo' no es invencible, mencionando que ha perdido peleas anteriormente. Sin embargo, reconoció el talento de su oponente, manifestando respeto hacia Saúl Álvarez dentro del ring.

