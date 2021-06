JC Chávez a Canelo Álvarez: 'El mejor boxeador mexicano de todos los tiempos soy yo'

Julio César Chávez se despedirá de los encordados por segunda vez, ahora de las peleas de exhibición, tras pelear ante el hijo de Héctor 'Macho' Camacho, este sábado en el Estadio Jalisco.

Y fue el propio César del Boxeo el que refirió ser el mejor boxeador mexicano en la historia, ante la comparación que existe con Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Respeto mucho a Canelo, es un gran peleador, es el mejor mexicano de la actualidad, pero el mejor peleador mexicano de todos los tiempos es y será siempre Julio César Chávez", reveló la Leyenda del Boxeo en entrevista para ESPN.

Para Chávez González más allá de los títulos es más valioso llegar a 90 peleas sin derrota, algo que él sí logró.

"Cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, me recuerdas y me dices quién es el mejor, no importan los títulos, cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, entonces me dices que es mejor que yo", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JC CHÁVEZ: 'EN LA PELEA CONTRA MELDRICK TAYLOR VI LA MUERTE'