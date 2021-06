Logan Paul: 'No pueden decirme que no puedo vencer a Mike Tyson, es viejo'

Logan Paul le ha dado un respiro diferente al mundo del boxeo y ahora el youtuber se ve con posibilidades de seguir peleando con grandes figuras del pugilismo.

Logan mencionó que se ve con posibilidades de poder enfrentar a Mike Tyson, exboxeador profesional que marcara una época en la categoría de los pesos completos.

"Alguien mencionó a Mike Tyson. Mi abogado lo mencionó y él dijo: 'No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad'. Yo digo: 'Acabo de pasar por todo esto'. No puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Es viejo, viejo", dijo Logan Paul en charla con Michael Benson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JC CHÁVEZ DIRÁ ADIÓS A PELEAS DE EXHIBICIÓN ANTE EL HIJO DEL 'MACHO' CAMACHO

Recientemente Mike Tyson felicitó a Logan Paul por su pelea con Floyd Mayweather Jr., además de que mencionó que personas como él han ayudado a darle más reflectores al boxeo.