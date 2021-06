Xbox: Permitirá jugar títulos exclusivos del Xbox Series X|S desde el celular

Xbox provocó una conmoción en el mundo de los videojuegos luego de su presentación en el E3 2021 y confirmó su servicio a su comunidad.

Se dio a conocer que los jugadores que no tengan una consola de nueva generación de Xbox (Xbox Series X o el Xbox Series S) podrán jugar los títulos exclusivos del Series desde su teléfono móvil a través de xCloud.

xCloud es el servicio de streaming en el que desde tu celular puedes reproducir un título conectando tu mando por Bluetooth al dispositivo móvil, aunque esto de momento solo está disponible para Android.

"Para esos millones de personas que aún juegan en Xbox One, esperamos compartir pronto novedades sobre cómo pensamos ofrecer varios de esos juegos next gen a través de xCloud Gaming", dijo Will Tuttle, redactor jefe de Xbox Wire.

De momento en México aún se encuentra en la versión de prueba, pero esto funciona a la perfección con títulos como Halo, Devil May Cry 5 y Gears 5. Se planea que a finales de este 2021 se pueda disfrutar al máximo de xCloud Gaming.