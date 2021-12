JC Chávez Jr.: Confirmó acercamientos de Jake Paul para una posible pelea

Julio César Chávez Jr. regresó al ring con una victoria en su pelea número 61 con el deseo de retomar su carrera profesional. Sin embargo, no convenció a sus fanáticos. Pese a esto, Junior ya piensa en su siguiente rival y encontraría en Jake Paul un contrincante interesante, aunque no se confia pese a que el youtuber tenga poco recorrido en su trayectoria.

“Ya hubo un acercamiento. Me habló Guadalupe Valencia, creo que es representante de ellos y que fue mío hace tiempo. Le dije 50 y 50 por ciento, para que las cosas vayan parejas. Para que los acuerdos sean parejos y que las promotoras tomen de la misma manera y seriedad a los dos”, fueron las palabras de Chávez Jr.

“Creo que él no tiene la facultad para cobrar más porcentaje que yo. Debe ser lo mismo. Estoy arriesgando mi boxeo ante alguien que no sabe boxear y en 190 libras, que el peso cuenta bastante en el boxeo, indicó el hijo de La Leyenda. “No voy a subir a perder, voy a dar 190 libras y voy a ir a ganarle porque no sabe boxear. Le voy a ganar, entonces ellos, la empresa, muchos quieren que pierda porque él es el youtuber, pero si lo noqueo pueden ganar mucho más”.

Junior (53-6-1-1NC, 34 KO’s) se impuso por decisión unánime, aunque no se dieron a conocer las tarjetas en el Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, ante el peruano David Zegarra (34-7, 21 KO’s) en una batalla en peso Semicompleto a 10 rounds.

El púgil de 35 años de edad dejó claro que está lejos del nivel que lo llevó a conquistar el título mundial Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al sufrir de más en algunos asaltos ante Zegarra, quien sumó su cuarta derrota consecutiva, por lo que existen muchas dudas en la recta final del su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: JAKE PAUL PUSO AL MEXICANO COMO EL PRIMER RIVAL DE SU 'LISTA DE DESEOS'