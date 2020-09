JC Chávez sobre Travieso Arce: 'Le voy a dar hasta para llevar'

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, y el siete veces campeón mundial en cinco divisiones Jorge "Travieso" Arce se darán con todo en su pelea de trilogía con causa que se celebrará este viernes en Tijuana.

"Ya nos conocen, las exhibiciones entre el 'Travieso' y yo son garantía de espectáculo. Es la tercera vez y esta vez será mucho mejor, le voy a dar hasta para llevar", aseguró Chávez, quien presume en su palmarés un récord de 107-6-2, 85 KO's, en conferencia de prensa.

El primer púgil mexicano en conquistar tres títulos mundiales en ese mismo número de divisiones; declaró que los años ya le pesan pero ayudar a la gente lo impulsa a dar ese extra para subir al ring.

"Por eso agarré al más pendejo", dijo el "Gran Campeón Mexicano" entre risas. "No es cierto, no te creas. Honestamente si por mí fuera suspendería la exhibición, te lo juro por Dios, no es excusa de nada. Tengo entrenando toda la pandemia, hasta los domingos, pero nada mas anuncié la exhibición y haz de cuenta que se me vinieron todos los achaques, pero aún así, con todo respeto del dientón (Arce) me alcanza para pegarle una chinga y dejarlo peor que el de la combi".

Los fondos recaudados serán donados a la Fundación que lleva el nombre de "El César del Boxeo" que entregará despensas a familias de las zonas marginadas de Tijuana y Culiacán. Además, Chávez donará ocho becas para personas con problemas de adicciones y Arce construirá casas para familias que tienen viviendas de cartón en Hermosillo.

"Estoy muy emocionado de poder hacer grandes cosas con mi máximo ídolo de niño, al hombre que vi pelear toda la vida y que quería ser como él. Y ahora tenerlo enfrente, boxear contra él y para hacer causas nobles por la gente eso me llena el alma, me enriquece.

"Es tan bueno Dios conmigo que me trajo al lugar donde debuté boxísticamente, mi segunda pelea profesional fue en este hotel (Grand Hotel Tijuana) y aquí fue donde por primera vez me vio pelear Fernando Beltrán y Erick "Terrible" Morales y vieron que tenía potencial y me ofrecieron sus servicios para representarme. Y después de intentar cruzar a EU ilegalmente por toda la frontera y no poder cruzar llegué a Tijuana sin un peso en la bolsa, de raite a la terminal de autobuses y como traía mucha hambre y no tenía que comer se me ocurrió hablarle a Fernando Beltrán y le dije 'tú me dijiste que cuando ocupara algo te hablara, tengo hambre, no he comido y no tengo dónde dormir'. Inmediatamente mandó por mí a la terminal de autobuses, me hospedó en este hotel y empezó aquí mi carrera", recordó "Travieso" Arce (64-8-2, 49 KO's).

