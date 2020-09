Pantera Nery: 'Cuando tenía el título gallo era un des..; ahora soy más maduro'

Perder el título mundial Gallo del CMB en la báscula fue lo mejor que le pudo haber pasado al púgil mexicano Luis 'Pantera' Nery, quien arriba del ring presume marca perfecta de 30-0, 24 KO's.

Esa pifia en 2018 provocó que el tijuanense se diera cuenta que sus decisiones abajo del cuadrilátero no eran óptimas, cambió de entrenador y este sábado buscará su segunda corona de box cuando dispute el título absoluto Supergallo del CMB ante Aarón Alameda (25-0, 13 KO's) en Uncasville, Connecticut.

"Agradezco de cierta manera que haya pasado (perder el título) porque eso me puso los pies en la tierra, me hizo ver realmente muchas cosas que no miraba. Me descuidé del ring, me descuidé del gimnasio y por eso no pude dar el peso pero ahora somos más maduros abajo del ring, entonces bienvenido todo lo que tenga que caer y a tratarlo con madurez", platicó Nery en entrevista con RÉCORD.

"Cuando tenía el título era un desmadre, estaba chamaco, un joven de 22 años campeón del mundo y con las bolsas que agarré me perdí un poco entre las malas amistades, el cotorreo y todo; pero cuando pierdo el título pongo los pies en la tierra, agarro el rollo, empiezo a hacer mis cosas bien. He cambiado mucho no solo arriba del ring sino como persona. Más maduro, más inteligente y sé exactamente qué es lo que quiero para mi vida tanto abajo como arriba del ring", enfatizó.

En marzo de 2018 dejó el título vacante al no marcar las 118 libras reglamentarias para la pelea con el japonés Shinsuke Yamanaka. Y en noviembre pasado salió de la cartelera al registrar 119 libras para la pelea ante el puertorriqueño Emmanuel Rodríguez, batalla eliminatoria rumbo a una oportunidad por el cetro Gallo del CMB.

"Realmente la única adversidad que he atravesado hasta este momento, hablando de boxeo, es la báscula. Siempre ha sido mi principal rival ya que me encanta comer, me encanta mucho la comida, entonces a veces sí se me complica bajar de peso.

"Tenemos un chef aquí, todo está medido, todo va marchando muy bien, en el peso no hay ningún problema, entonces ahora sí creo que todo va a salir bien", mencionó.