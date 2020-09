Yamileth Mercado: 'Es un orgullo que grandes boxeadoras quieran mi cinturón'

La campeona Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yamileth Mercado, es consciente que muchas púgiles quieren su cinturón. Sin embargo, la joven de 22 años de edad no está dispuesta a ceder su reinado.

"Me siento muy contenta, es una motivación mayor. Nunca imaginé que las personas a las que veía siendo campeonas y admiraba antes, que ya eran exitosas desde que empecé; ahora me buscan para coronarse por mi cinto, entonces estoy muy contenta y emocionada", dijo.

"Sé que vienen grandes retos. No quito los pies de la tierra, sé que aún nos falta mucho por demostrar, mucho qué trabajar, mucho qué aprender. Relativamente mi carrera es nueva, no lo sé todo, no estoy diciendo que soy la mejor hasta ahorita. Voy a seguir trabajando para demostrar que ahorita en la actualidad soy la cara del boxeo y que voy a dejar en alto al organismo verde y oro y pues a quien tenga que enfrentar, la voy a enfrentar", aseguró Mercado durante la conferencia virtual del CMB.

La campeona mundial Gallo del CMB, Mariana "Barby" Juárez (54-9-4, 18 KO's) tiene en la mira la corona de Mercado (15-2, 4 KO's).

Yamileth se consagró monarca del orbe en noviembre pasado tras derrotar por decisión unánime a la keniana Fatuma Zarika. La pandemia por el Covid-19 le impidió hacer la primera defensa de su corona ante Catherine Phiri, de Zambia; por lo que después de 10 meses de ausencia regresará este viernes al ring para enfrentar a 8 rounds en peso Pluma a la tijuanense Dayanna "Güerita" González (7-3-1, 3 KO's), en la función de la trilogía Julio César Chávez vs. Jorge "Travieso" Arce.

"Primero voy a cumplir este compromiso, que es entrar en activación nuevamente después de esta pandemia. Tenemos una defensa mandatoria contra Catherine Phiri, vamos a cumplir ese compromiso y posteriormente vamos a ver qué sigue. No descarto a Mariana Juárez, es una peleadora que me llama la atención, es una peleadora fuerte, consolidada y es una peleadora que le da beneficio a mi carrera para asegurar que nací para estar en esto, que merezco el reconocimiento de campeona", dijo.

"Vamos a esperar, no es la única peleadora que me está mandando retos; Mayerlin Rivas (Venezuela) estuvo pidiendo mi cinturón. Vienen grandes retos para Yamileth Mercado, nos mantenemos al pie del cañón, seguimos trabajando y si no se consolida una defensa para este año nos vamos a enfocar en 2021 empezando por las defensas y cumplir con toda la lista que se tenga que cumplir de peleas", declaró "Yeimi".

La púgil chihuahuense aseguró que trabaja para que el boxeo femenil salga adelante y se le dé el valor que merece. "Hemos dado grandes peleas y hemos demostrado que a veces somos quienes se roban la noche en las carteleras y pues hay una desigualdad fatal tanto en bolsas como en oportunidades.

"WBC está haciendo todo lo posible por mejorar esto, nos está apoyando, hemos estado haciendo el impulso del boxeo femenil a través de spots donde platicamos cómo ha sido nuestra carrera, que al igual que los hombres se ha batallado y hemos llegado a través de mucho trabajo", expuso.

