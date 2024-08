Julio César Chávez 'ningunea' a Berlanga: "Canelo Álvarez es mucho peleador"

Este sábado Floyd Mayweather Jr. boxeó en la Ciudad de México, donde se enfrentó a John Gotti III, pelea en donde, durante la transmisión televisiva, Julio César Chávez habló sobre lo que se viene en la cartelera boxística de lo que resta del 2024: La pelea entre Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga.

Faltando dos semanas para que Canelo vuelva a subir a los encordados, el pugilista más grande en la historia del boxeo mexicano, públicamente, ninguneo al puertorriqueño, asegurando que Saúl Álvarez es mucho más peleador que el caribeño, por lo que vaticina una pelea fácil para el oriundo de Guadalajara, Jalisco.

"Canelo va a ganar. Creo que Canelo es mucho peleador para Berlanga, (que) es un peleador que supuestamente pega fuerte, tuvo como 16 peleas ganadas en el primer round, puro taxista como dice. Arriba todo puede pasar, pero creo que Canelo es superfavorito, pero la rivalidad México-Puerto Rico, ustedes saben las grandes peleas de antaño y esperemos que esta no sea la excepción", comentó Chávez.

Berlanga se ha manejado diferente a otros boxeadores que ha enfrentado Canelo, al menos abajo del cuadrilátero, generando polémica con el mexicano, con los potenciales rivales que vengan después del puertorriqueño gracias a sus comentarios picantes.

“Rápido conseguí la pelea. David Benavidez ha sido el mandatario por la CMB por dos o tres años y no le dieron la pelea. Por eso me odia la gente, porque no les gusta que yo me hice el mandatario y a los cuatro meses de pronto ya estoy peleando con Canelo”, comentó sobre pelear con Canelo, algo que no ha conseguido Benavidez.

