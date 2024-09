'Loco' Torres: 'Prefiero terminar de ver Noche UFC que la pelea del Canelo'

La rivalidad que se ha vivido desde que Saúl Álvarez anunció que pelearía contra Berlanga el mismo día y en la misma ciudad que UFC Noche continúa dándonos episodios, pues esta vez el artemarcialista mexicano Manuel Torres considera que las MMA son mucho mejores que el boxeo, al grado que prefiere terminar de ver el evento que ir a la pelea del Canelo

“No, le deseo todo lo mejor (a Canelo) estaría bien también verla pero quiero terminar de ver, aunque sea por el celular o las pantallas, todas las peleas de 'La Esfera', estoy muy ansioso de ver este evento”, mencionó.

Asimismo, Manuel Torres confesó que no le importa que Saúl haya insinuado ser más importante que la UFC porque para él, las MMA son mejores.

“Fíjate que no me afecta en nada, yo sé lo que es este deporte a diferencia del box, me encanta el box y soy fanático de los boxeadores pero yo sé que este deporte es mucho mejor y que la UFC es increíble, las artes marciales son completas, son increíbles, son lo mejor de lo mejor, estoy 100 por ciento seguro que son lo mejor”, añadió 'El Loco'.

Sobre su próxima pelea con el chileno Ignacio Bahamondes, Manuel Torres asegura que antes de debutar en UFC, ya lo había imaginado como rival.

“Ya lo había visto porque él tiene más tiempo que yo en UFC, entonces sí me imaginé un día pelear contra Ignacio Bahamondes. Ya lo había visto años atrás antes de que él fuera a pelear en UFC, lo había visto pelear dos o tres veces, no en persona pero sabía quién era y la verdad es que siempre me gustó pensar que un día podría pelear yo con él. Estoy contento de que él sea el oponente”, finalizó el peleador mexicano.

