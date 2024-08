Luis Alberto 'El Venado' López tiene como objetivo enfrentar al japonés Naoya Inoue

Naoya Inoue es el objetivo. El campeón mexicano de peso pluma, Luis Alberto 'El Venado' López (30-2-0, 17 KO's) ya se prepara para realizar su cuarta defensa del título de la Federación Internacional de Boxeo ante el mexico-americano Angelo Leo el próximo 10 de agosto. Sin embargo, después de esta pelea le gustaría realizar grandes combates que lo eleven a otro nivel en el boxeo mundial.

Desde que conquistó el fajín de la FIB en 2022 ante Josh Warrington en Gran Bretaña, 'El Venado' ha sabido retenerlo ante grandes contrincantes como Michael Conlan (18-3-0), Joet González (26-4-0) y Reiya Abe (25-4-1).

"¿Quién no se siente bien siendo un campeón, no? Sí, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. A veces se hace un poco más difícil levantarse en las mañanas, cuando empiezas a tener las cosas es más difícil, pero sabemos lo que queremos, a dónde queremos llegar y aquí andamos trabajando duro, vamos por la cuarta defensa y estamos listos", aseguró el nacido en Mexicali, Baja California.

Si bien, su próximo oponente, Angelo Leo (24-1-0, 11 KO's) no será nada fácil, Luis Alberto ya apunta hacia los grandes rivales de talla mundial como el campeón indiscutido en dos divisiones Naoya Inoue.

"Bien agradecido con las personas, con todo mi equipo que me ha asesorado muy bien. Venimos trabajando duro porque sabemos lo que queremos, esperando las mejores peleas más que nada, las unificaciones, Inoue, esas peleas que de verdad son peleas, esas peleas que nos van a llevar a otro nivel", apuntó López.

Y es que, una victoria contra el 'Monstruo Japones', sin duda lo elevaría a ser una de las caras del boxeo, por lo que está dispuesto a ir a Japón si es necesario para enfrentarlo.

"La pelea con Inoue sería increíble, la verdad, pero estamos aquí para hacer las peleas que queremos hacer y estamos listos. Como te digo, cada contrato que me han mandado lo he firmado, les he ganado hasta en su casa y yo creo que tenemos la calidad para hacerlo aquí y en china. Eso es inevitable, sabemos que Inoue es un peleador que llena allá, imagínate 75 mil personas allá, entonces yo creo que es ilógico que vaya a salir de Japón. Estamos listos, solo sería cuestión de que él quiera subir a 126 libras y agarramos los boletos directo", amenazó 'El Venado'.

Pero si no se da esa reyerta, Luis Alberto está dispuesto a unificar títulos, y siente que el retador más atractivo sería su compatriota campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Rafael 'El Divino' Espinoza (23-0-0, 19 KO's).

"La pelea más atractiva del momento es 'Venado' López contra 'Divino' Espinoza. Creo que es una pelea que él se ganó la oportunidad, se ganó el derecho porque le ganó a un gran oponente y ahora defendió su título y sería una pelea que los mexicanos les encantaría ver", finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Mauricio Sulaimán tras comportamiento de Canelo en contra de Berlanga: 'Ojalá recapacite'