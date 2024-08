Alalshikh responde a Canelo: 'No soy yo quien tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford’

Luego de que Saúl 'Canelo' Álvarez declarara que, si Turki Alalshikh desea hacer negocios con él, será bajo sus condiciones, el jeque árabe no se quedó callado y arremetió contra el mexicano, asegurando que no acepta sus propuestas por miedo a pelear contra David Benavidez o Terrence Crawford.

Luego de la conferencia de prensa de cara a su siguiente pelea contra el boricua Edgar Berlanga, el pugilista tapatío reveló que Turki lo contactó para hablar sobre una posible futura pelea ante el dos veces indiscutido 'Bud' Crawford. Sin embargo, Canelo señaló: "Respeto a Turki, pero si quiere trabajar conmigo, debe ser a mi manera".

Tras esto, Turki, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, contestó en redes sociales: "Escuché lo que dijo Canelo, que me respeta, pero no le gusta la forma en que hacemos negocios. En cuanto a si me respeta, no me importa si lo hace o no. En cuanto a mi forma de hacer negocios, sé por qué no le gusta, porque solo apunto a peleas grandes a precios justos, así que, por supuesto, a cualquiera que le gusten las peleas fáciles no le gustará eso.".

El jeque aseguró que tras la derrota con Dmitry Bivol, Saúl solo ha buscado rivales "fáciles": "Y sé cómo se siente después de perder contra Bivol, por eso ha estado buscando peleas más fáciles desde entonces. Además, no soy yo el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford", escribió.

Por último, Alalshikh apuntó a que su intención, simplemente, es darle las mejores peleas al boxeo y así seguirá: "Por lo tanto, sabía que estaba desperdiciando nuestro tiempo y poniendo excusas con grandes cantidades de dinero que no se pueden pagar. Así que yo sigo mi camino de hacer grandes peleas que sirvan al mundo del boxeo, y él va camino de hacer peleas fáciles que solo sirvan para el espectáculo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURICIO SULAIMÁN TRAS COMPORTAMIENTO DE CANELO EN CONTRA DE BERLANGA: 'OJALÁ RECAPACITE'