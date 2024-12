Mike Tyson perdió la memoria tras su pelea con Jake Paul: “Me quedé en blanco”

Secuelas del combate. Hace exactamente un mes atrás Mike Tyson y Jake Paul se subieron al cuadrilátero ante más de 80 mil personas en el AT&T Stadium en un combate que tuvo un alcanza global y pese a que esto se trataba de una pelea de exhibición, Tyson confesó que los golpes propinados por Jake Paul ocasionaron que perdiera la memoria de lo que sucedió aquella noche en el ring.

En entrevista para Fox Sports Radio Estadios Unidos, Mike Tyson menciona que ‘se quedó en blanco’ luego del primer asalto contra Jake Paul y hasta la fecha no sabe lo que sucedió aquella noche en el cuadrilátero, pues no ha vuelto a ver la pelea.

“No recuerdo mucho la pelea, me quedé en blanco. No he visto la pelea. Sabes lo que recuerdo, recuerdo que volví del primer asalto y Jake (Paul) estaba haciendo una especie de reverencia o no sé qué estaba haciendo, y eso es lo último que recuerdo”

Pese a la gran carrera que tuvo Tyson sobre el ring, quedó de manifiesto que a sus 58 años de edad ya no está en condiciones siquiera para llevar a cabo un combate de exhibición, señalando también que no recuerda la pegada de Jake Paul, pero una vez se bajó del cuadrilátero sintió dolor en todo el cuerpo.

“No recuerdo cómo se sentía su poder de pegada, pero me dolía mucho todo mi cuerpo después de la pelea. Mi pecho y mi estómago estaban realmente adoloridos”.

