Mike Tyson, leyenda del boxeo internacional, se rindió en elogios hacia el mexicano Isaac 'El Pitbull' Cruz, pues señaló que es el más parecido a como él boxeaba en sus mejores tiempos, y lo sobre puso ante nombres reconocidos en dicho deporte.

“Me gustan muchos peleadores en este momento, pero si tengo que mencionar uno que es lo más cercano a mí, ese es Isaac Cruz. Es chaparrito y es grueso para su división, como lo era yo, y va al frente.

“La gente pensaría que yo iba a mencionar a Tank Davis, pero Tank me recuerda mucho a Aaron Pryor. Cruz me recuerda más a cómo era yo. Se te viene encima con las malas intenciones, y sigue atacándote una y otra vez. Le dio a Tank su pelea más dura”, mencionó el expeso completo para The Ring.

El Pitbull Cruz es el primer boxeador mexicano en ser parte de Manny Pacquiao Promotions, y Mike Tyson lo ubicó en el enfrentamiento entre Gervonta David y Ryan García, donde Isaac Cruz contó su experiencia. “Es un sueño más hecho realidad. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a Manny Pacquiao, y ahora se concretó uno más. Estamos igual, enfocados. Y Mike Tyson es del agrado de Issac 'El Pitbull' Cruz”, relató el mexicano en dicho encuentro.

