Manny Pacquiao recuerda su pelea contra Antonio Margarito: “Fue sorprendente que sobreviviera”

Manny Pacquiao recordó la pelea que tuvo frente a Antonio Margarito en el 13 de noviembre de 2010, en donde a pesar de llevarse el triunfo y por ende el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el filipino destacó que se arrepintió de su ascenso a la a peso súper welter, ya que mucha la exigencia y los golpes los siente más fuertes.

"(Su pegada) es diferente. Fue sorprendente que yo sobreviviera a esa pelea. Yo podría sobrellevar los golpes, yo podía sobrellevar los golpes, pero después de la pelea sí que pude sentir algo, era demasiado para mí", mencionó Pacquiao en entrevista para Fight Hub TV.

Aquella pelea entre el filipino contra el mexicano se llevó a cabo en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium, en donde la función de box se fue hasta la decisión de los jueces, pues ninguno de los dos peleadores cayó a la lona, ocasionando que el jurado se terminase inclinando a favor de Manny Pacquiao con la victoria por decisión unánime.

"Cuando le gané a Margarito, los comentaristas me preguntaron si defendería el título, respondí que no, no me importaba que se lo dejaran a él", declaró Manny.

