Tyson Fury y Francis Ngannou se enfrentarán en octubre en Arabia Saudita

Choque de poder a poder. Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Francis Ngannou, excampeón de peso pesado de UFC, pelearán el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita.

La pelea híbrida entre el pugilista y el peleador de artes marciales mixtas no será una exhibición, indicó el equipo del 'Rey de los Gitanos', pues se llevará a cabo “bajo las reglas oficiales de boxeo profesional, con tres jueces adoptando el sistema de 10 puntos”, sin embargo, el título no estará en juego.

Tyson no pelea desde diciembre del 2022, cuando defendió su cetro verde y oro ante Derek Chisora, por lo que ya está ansioso de regresar al cuadrilátero y qué mejor que haciendo historia.

“¡Tan pronto como suene la campana, serán bombas! Se supone que este tipo es el golpeador más duro del mundo, pero veamos cómo reacciona cuando es golpeado por el gran 'GK'. No puedo esperar para volver a salir bajo las luces. Tengo muchas ganas de mostrarle al mundo que The Gypsy King es el mejor luchador de su generación en una batalla épica con otro maestro de su oficio”, señaló Fury.

Por su parte, el peleador africano de MMA, encuentra esta batalla como una posibilidad de cumplir sus sueños.

“He estado esperando conocer a Tyson en el ring durante los últimos tres años. Mi sueño siempre fue boxear, y boxear lo mejor. Después de convertirme en el campeón indiscutible de peso pesado de MMA, esta es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y consolidar mi posición como el hombre más malo del planeta”, declaró Francis.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que el organismo verde y oro le otorgó el permiso a Fury de realizar esta pelea porque no fue su culpa que no tuviera oponente. Trato de enfrentarse a Oleksandr Usyk, Anthony Joshua y Andy Ruiz, sin embargo, ninguna pelea se concretó.

“Tyson Fury hizo su defensa obligatoria contra Dillian Whyte, inmediatamente inició su intención de pelear contra Usyk, pero le dijo que no podía en diciembre que lo pasaran para el otro año, entonces hizo una defensa contra Chisora esa fecha. Se esperaba que para marzo-abril peleara contra Usyk y después de meses de negociación todo se cayó.

“Ha tratado de peelar contra Joshua, contra Andy Ruiz, contra cualquiera; no se ha dado, es por eso que le damos el permiso especial, no es problema de él no haber tenido pelea”, afirmó Mauricio en el tradicional Martes de Café del CMB.

